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“Здатен працювати в будь-який час”: ДШВ показали кадри ураження окупантів українським ударним дроном Vampire

“Здатен працювати в будь-який час”: ДШВ показали кадри ураження окупантів українським ударним дроном Vampire

Київ • УНН

 • 30077 перегляди

Українські десантно-штурмові війська за допомогою ударного безпілотника Vampire успішно знищили кілька цілей, зокрема окоп, укріплений бліндаж та ворожу техніку. Було знищено майже 400 ворожих окупантів та понад 60 одиниць військової техніки.

Десантно-штурмові війська показали кадри роботи ураження українським ударним дроном Vampire кількох цілей окупантів, зокрема окопу, укріпленого бліндажу та техники. Відновідні кадри опубліковано в Telegram-каналі ДШВ, пише УНН.

Деталі

Оператори БпЛА 71 окремої єгерської бригади показали кадри ураження кількох цілей українським ударним дроном Vampire, який "здатен працювати в будь-який час та нести на собі більше смертоносних боєзарядів".

На кадрах видно, як українські бійці вражають окоп з окупантами, укріплений бліндаж та ворожу техніку.

"В усіх трьох випадках цілі було знищено, а сам безпілотник успішно повернувся на базу", - зазначили в ДШВ.

У ДШВ додали, що бійці бригади майстерно працюють не лише на стандартних вже "мавіках" або fpv, а й на більш складних системах, які надають ширші можливості зі знищення ворога.

Нагадаємо

Українські військові минулої доби ліквідували майже чотири сотні окупантів та понад 60 одиниць військової техніки росіян. Зокрема, знищили ворожу САУ "Гіацинт-С" та уразили ЗРК "Тор".

Павло Башинський

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