"Способен работать в любое время": ДШВ показали кадры поражения оккупантов украинским ударным дроном Vampire

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
  •  100380 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  273440 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  240552 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
  •  112975 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Эксклюзив
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  189917 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  252808 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
  •  102380 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

Эксклюзив
"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
15 января  •  134658 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
  •  97707 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Эксклюзив
Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
  •  94780 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

Эксклюзив
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  120689 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  139113 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Эксклюзив
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  139638 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Эксклюзив
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  145532 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

Эксклюзив
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142837 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
sposoben-rabotat-v-lyuboe-vremya-dshv-pokazali-kadri-porazheniya-okkupantov-ukrainskim-udarnim-dronom-vampire

"Способен работать в любое время": ДШВ показали кадры поражения оккупантов украинским ударным дроном Vampire

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 17:54  •  13579 просмотра

Read in English

Украинские десантно-штурмовые войска с помощью ударного беспилотника Vampire успешно уничтожили несколько целей, в частности окоп, укрепленный блиндаж и вражескую технику. Было уничтожено почти 400 вражеских оккупантов и более 60 единиц военной техники.

Десантно-штурмовые войска показали кадры работы поражения украинским ударным дроном Vampire нескольких целей оккупантов, в частности окопа, укрепленного блиндажа и техники. Кадры опубликованы в Telegram-канале ДШВ, пишет УНН.

Детали

Операторы БпЛА 71 отдельной егерской бригады показали кадры поражения нескольких целей украинским ударным дроном Vampire, который "способен работать в любое время и нести на себе больше смертоносных боезарядов".

На кадрах видно, как украинские бойцы поражают окоп с оккупантами, укрепленный блиндаж и вражескую технику.

"Во всех трех случаях цели были уничтожены, а сам беспилотник успешно вернулся на базу", - отметили в ДШВ.

В ДШВ добавили, что бойцы бригады мастерски работают не только на стандартных уже "мавиках" или fpv, но и на более сложных системах, которые предоставляют более широкие возможности по уничтожению врага.

Напомним

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали почти четыре сотни оккупантов и более 60 единиц военной техники россиян. В частности, уничтожили вражескую САУ "Гиацинт-С" и поразили ЗРК "Тор".

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
“Здатен працювати в будь-який час”: ДШВ показали кадри ураження окупантів українським ударним дроном Vampire
"Able to work at any time": Ukrainian Air Force shows footage of occupants' defeat by Ukrainian Vampire attack drone
Новости по теме

"Способен работать в любое время": ДШВ показали кадры поражения оккупантов украинским ударным дроном Vampire

Украинские десантно-штурмовые войска с помощью ударного беспилотника Vampire успешно уничтожили несколько целей, в частности окоп, укрепленный блиндаж и вражескую технику. Было уничтожено почти 400 вражеских оккупантов и более 60 единиц военной техники.

Война •   •  13579 просмотра
"Способен работать в любое время": ДШВ показали кадры поражения оккупантов украинским ударным дроном Vampire

Обсудили перспективные направления сотрудничества: Зеленский в Давосе впервые встретился с президентом Сингапура

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский встретился с несколькими мировыми лидерами, в частности с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и президентом Руанды Полем Кагаме.

Политика •   •  12216 просмотра
Обсудили перспективные направления сотрудничества: Зеленский в Давосе впервые встретился с президентом Сингапура

Скандал в эфире телемарафона: в одном из сюжетов появилась карта с "российским" Крымом

Украинский национальный телемарафон "Объединенные новости #Украина вместе" вызвал споры из-за демонстрации карты, на которой оккупированный Крым был обозначен как территория россии.

Общество •   •  13921 просмотра
Скандал в эфире телемарафона: в одном из сюжетов появилась карта с "российским" Крымом

"Важный шаг для цифровизации": Умеров поддержал законопроект о едином электронном реестре военнослужащих

Министр обороны Украины Рустем Умеров приветствовал принятие законопроекта №10062, который он считает ключевым для цифровизации Сил обороны Украины.

Политика •   •  12586 просмотра
"Важный шаг для цифровизации": Умеров поддержал законопроект о едином электронном реестре военнослужащих

Патрульная полиция напомнила водителям о требованиях относительно номерного знака

Патрульная полиция напомнила украинским водителям о штрафах за отсутствующий или загрязненный номерной знак автомобиля.

Общество •   •  13822 просмотра
Патрульная полиция напомнила водителям о требованиях относительно номерного знака

Ирак отзывает посла из Тегерана после ракетных атак Ирана по иракскому Курдистану

Ирак отозвал своего посла из Ирана в ответ на иранские ракетные удары по Эрбилю, столице Иракского Курдистана. Иран оправдывает эти удары как возмездие - якобы целями был командный центр Моссада и позиции суннитского террористического ополчения "Исламское Государство"

Новости Мира •   •  12387 просмотра
Ирак отзывает посла из Тегерана после ракетных атак Ирана по иракскому Курдистану

Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии: что известно

На Всемирном экономическом форуме президент Украины Зеленский обсудил приоритеты председательства Бельгии в Совете ЕС с королем Филиппом I и премьер-министром де Кроо. Зеленский поблагодарил их за оборонную поддержку со стороны Бельгии, в частности, за решение предоставить истребители F-16 и фонд в размере 1,7 млрд евро, созданный за счет налогообложения замороженных российских активов.

Политика •   •  14266 просмотра
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии: что известно

Поврежденные дома и линия электропередач: россияне четыре раза атаковали Днепропетровскую область

Российские войска обстреляли Днепропетровскую область, повредив частные дома и линию электропередач.

Война •   •  18925 просмотра
Поврежденные дома и линия электропередач: россияне четыре раза атаковали Днепропетровскую область

Несут серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности: МИД Украины осудил атаку Ирана по Ираку

Министерство иностранных дел Украины осудило ракетную атаку Ирана на иракский город Эрбиль, назвав ее серьезной угрозой региональной безопасности и стабильности, а также призвав Иран прекратить свои деструктивные глобальные действия.

Политика •   •  14657 просмотра
Несут серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности: МИД Украины осудил атаку Ирана по Ираку

ВАКС на два месяца продлил обязанности Коболеву

Высший антикоррупционный суд продлил обязанности бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева на два месяца после обвинений в злоупотреблении служебным положением. Коболев должен сообщать об изменении места жительства, избегать определенных лиц и сдать все паспорта.

Криминал и ЧП •   •  13728 просмотра
ВАКС на два месяца продлил обязанности Коболеву