"Способен работать в любое время": ДШВ показали кадры поражения оккупантов украинским ударным дроном Vampire

Десантно-штурмовые войска показали кадры работы поражения украинским ударным дроном Vampire нескольких целей оккупантов, в частности окопа, укрепленного блиндажа и техники. Кадры опубликованы в Telegram-канале ДШВ, пишет УНН.

Детали

Операторы БпЛА 71 отдельной егерской бригады показали кадры поражения нескольких целей украинским ударным дроном Vampire, который "способен работать в любое время и нести на себе больше смертоносных боезарядов".

На кадрах видно, как украинские бойцы поражают окоп с оккупантами, укрепленный блиндаж и вражескую технику.

"Во всех трех случаях цели были уничтожены, а сам беспилотник успешно вернулся на базу", - отметили в ДШВ.

В ДШВ добавили, что бойцы бригады мастерски работают не только на стандартных уже "мавиках" или fpv, но и на более сложных системах, которые предоставляют более широкие возможности по уничтожению врага.

Напомним

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали почти четыре сотни оккупантов и более 60 единиц военной техники россиян. В частности, уничтожили вражескую САУ "Гиацинт-С" и поразили ЗРК "Тор".