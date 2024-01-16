"Способен работать в любое время": ДШВ показали кадры поражения оккупантов украинским ударным дроном Vampire
Киев • УНН
Украинские десантно-штурмовые войска с помощью ударного беспилотника Vampire успешно уничтожили несколько целей, в частности окоп, укрепленный блиндаж и вражескую технику. Было уничтожено почти 400 вражеских оккупантов и более 60 единиц военной техники.
Десантно-штурмовые войска показали кадры работы поражения украинским ударным дроном Vampire нескольких целей оккупантов, в частности окопа, укрепленного блиндажа и техники. Кадры опубликованы в Telegram-канале ДШВ, пишет УНН.
Детали
Операторы БпЛА 71 отдельной егерской бригады показали кадры поражения нескольких целей украинским ударным дроном Vampire, который "способен работать в любое время и нести на себе больше смертоносных боезарядов".
На кадрах видно, как украинские бойцы поражают окоп с оккупантами, укрепленный блиндаж и вражескую технику.
"Во всех трех случаях цели были уничтожены, а сам беспилотник успешно вернулся на базу", - отметили в ДШВ.
В ДШВ добавили, что бойцы бригады мастерски работают не только на стандартных уже "мавиках" или fpv, но и на более сложных системах, которые предоставляют более широкие возможности по уничтожению врага.
Напомним
Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали почти четыре сотни оккупантов и более 60 единиц военной техники россиян. В частности, уничтожили вражескую САУ "Гиацинт-С" и поразили ЗРК "Тор".
"Способен работать в любое время": ДШВ показали кадры поражения оккупантов украинским ударным дроном Vampire
Украинские десантно-штурмовые войска с помощью ударного беспилотника Vampire успешно уничтожили несколько целей, в частности окоп, укрепленный блиндаж и вражескую технику. Было уничтожено почти 400 вражеских оккупантов и более 60 единиц военной техники.
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