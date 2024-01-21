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Українська 82-га бригада ДШВ працює безпілотниками по російських окупантах: ВІДЕО

Українська 82-га бригада ДШВ працює безпілотниками по російських окупантах: ВІДЕО

Київ • УНН

 • 116227 перегляди

82-а бригада десантно-штурмових військ застосувала безпілотники FPV для нанесення ударів по російським військам, а також оприлюднила відео, яке демонструє успішне знищення ворогів та військової техніки.

Десантно-штурмові війська з 82ї бригади відпрацьовують по росіянам ударним-дронами, не лишаючи окупантам жодного шансу. Відео знищення загарбників опублікувала служба зв'язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, передає УНН.

Вправна робота по знищенню залишків росіян операторами FPV-дронів 82 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.

– написали під відео.

Сирський показав відео, як українські військові знищують росіян FPV-дроном23.11.23, 16:40 • 26335 переглядiв

Додатково

Минулого тижня Десантно-штурмові війська показали кадри роботи ураження українським ударним дроном Vampire. Наші оборонці успішно знищили кілька цілей, зокрема окоп, укріплений бліндаж та ворожу техніку. Було знищено майже 400 ворожих окупантів та понад 60 одиниць військової техніки.

Тетяна Салганік

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