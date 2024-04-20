Украинки завоевали бронзу на Кубке мира по прыжкам в воду в Китае

Украинские спортсменки Ксения Байло и София Лыскун стали бронзовыми призерами Суперфинала Кубка мира по прыжкам в воду в Сиане (Китай). Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.

Детали

В синхронных прыжках с 10-метровой вышки украинский дуэт набрал 294.42 балла и занял третье место.

Первыми стали хозяйки суперфинала Кубка мира - представительницы Китая (364.86 балла), второй результат показали канадские спортсмены (296.10 балла).

Для Ксении Байло и Софии Лыскун это уже вторая бронзовая медаль в этом году - в марте девушки были третьими на этапе Кубка мира в Берлине.

Украинка Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Белграде