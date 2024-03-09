Украинец с рекордом сезона получил "золото" Кубка Европы по метанию
Киев • УНН
Михаил Кохан выиграл золотую медаль в метании молота на Кубке Европы по метаниям с рекордом сезона, что стало первой медалью Украины на этом турнире.
Украина завоевала первую медаль на Кубке Европы по метательным легкоатлетическим дисциплинам. В метании молота золотую награду получил Михаил Кохан. Об этом сообщил Суспільне.Спорт, передает УНН.
Детали
Кохан, один из лидеров сборной Украины на Кубке Европы по метаниям, подходил к соревнованиям в статусе 3-кратного чемпиона турнира на молодежном уровне. В 2024 году украинский метатель молота впервые заявился для выступлений именно во взрослом турнире.
Соревнования с участием Кохана проходили в первый соревновательный день. Однако были существенно отложены по времени: из-за неблагоприятных погодных условий финал в мужском метании молота начался на два часа позже, чем было запланировано.
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