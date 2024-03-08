Украинский скелетонист завоевал две "бронзы" на Кубке Северной Америки
Киев • УНН
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич завоевал бронзовую медаль на восьмом, заключительном этапе Кубка Северной Америки в Лейк-Плэсиде, добавив к своей бронзе с седьмого этапа.
Бронзовый дубль получил украинский скелетонист Владислав Гераскевич на Кубке Северной Америки в Лейк-Плэсиде. Об этом сообщили в Министерстве культуры и спорта Украины, передает УНН.
Украинский скелетонист к "бронзе" на седьмом этапе добавил медаль такого же достоинства на восьмом, заключительном этапе соревнований. С результатом 1:49.08 по сумме двух заездов Владислав уступил лишь двум представителям Китая: Венхао Чену и Чжен Иню. .... Поздравляем Владислава и его отца-тренера Михаила Гераскевича!
Детали
В Минспорта отметили, что сейчас в копилке украинского скелетониста уже шесть медалей Североамериканского Кубка.
Кроме того, на этих соревнованиях проявил себя дебютант турнира - 16-летний Ярослав Лавренюк. Он поднялся на шесть позиций, по сравнению с предыдущим этапом: с 24-ого на 18-е место.
Справочно
Скелетон - зимний олимпийский вид спорта, скоростной спуск по ледяной трассе на специальных санях без рулевого управления. Спортивный снаряд также называемых скелетоном.
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