Украинский скелетонист завоевал две "бронзы" на Кубке Северной Америки

Бронзовый дубль получил украинский скелетонист Владислав Гераскевич на Кубке Северной Америки в Лейк-Плэсиде. Об этом сообщили в Министерстве культуры и спорта Украины, передает УНН.

Украинский скелетонист к "бронзе" на седьмом этапе добавил медаль такого же достоинства на восьмом, заключительном этапе соревнований. С результатом 1:49.08 по сумме двух заездов Владислав уступил лишь двум представителям Китая: Венхао Чену и Чжен Иню. .... Поздравляем Владислава и его отца-тренера Михаила Гераскевича! - поздравили в спортивном ведомстве.

Детали

В Минспорта отметили, что сейчас в копилке украинского скелетониста уже шесть медалей Североамериканского Кубка.

Кроме того, на этих соревнованиях проявил себя дебютант турнира - 16-летний Ярослав Лавренюк. Он поднялся на шесть позиций, по сравнению с предыдущим этапом: с 24-ого на 18-е место.

Справочно

Скелетон - зимний олимпийский вид спорта, скоростной спуск по ледяной трассе на специальных санях без рулевого управления. Спортивный снаряд также называемых скелетоном.

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