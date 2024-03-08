Український скелетоніст завоював дві "бронзи" на Кубку Північної Америки
Київ • УНН
Український скелетоніст Владислав Гераскевич завоював бронзову медаль на восьмому, заключному етапі Кубка Північної Америки в Лейк-Плесіді, додавши до своєї бронзи з сьомого етапу.
Бронзовий дубль здобув український скелетоніст Владислав Гераскевич на Кубку Північної Америки у Лейк-Плесіді. Про це повідомили в Міністерстві культури та спорту України, передає УНН.
Український скелетоніст до "бронзи" на сьомому етапі додав медаль такого ж гатунку на восьмому, заключному етапі змагань. З результатом 1:49.08 за сумою двох заїздів Владислав поступився лише двом представникам Китаю: Венхао Чену та Чжен Іню. .. Вітаємо Владислава та його батька-тренера Михайла Гераскевича!
Деталі
У Мінспорту зазначили, що нині у скарбничці українського скелетоніста вже шість медалей Північноамериканського Кубка.
Крім того, на цих змаганнях проявив себе дебютант турніру – 16-річний Ярослав Лавренюк. Він піднявся на шість позицій, порівняно з попереднім етапом: з 24-ого на 18-те місце.
Довідково
Скелетон — зимовий олімпійський вид спорту, швидкісний спуск крижаною трасою на спеціальних санях без рульового керування. Спортивний снаряд також називаних скелетоном.
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