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Український скелетоніст завоював дві "бронзи" на Кубку Північної Америки

Київ • УНН

 • 50321 перегляди

Український скелетоніст Владислав Гераскевич завоював бронзову медаль на восьмому, заключному етапі Кубка Північної Америки в Лейк-Плесіді, додавши до своєї бронзи з сьомого етапу.

Український скелетоніст завоював дві "бронзи" на Кубку Північної Америки

Бронзовий дубль здобув український скелетоніст  Владислав Гераскевич на Кубку Північної Америки у Лейк-Плесіді. Про це повідомили в Міністерстві культури та спорту України, передає УНН.

Український скелетоніст до "бронзи" на сьомому етапі додав медаль такого ж гатунку на восьмому, заключному етапі змагань. З результатом 1:49.08 за сумою двох заїздів Владислав поступився лише двом представникам Китаю: Венхао Чену та Чжен Іню. .. Вітаємо Владислава та його батька-тренера Михайла Гераскевича!

– привітали у спортивному відомстві.

Деталі

У Мінспорту зазначили, що нині у скарбничці українського скелетоніста вже шість медалей Північноамериканського Кубка.

Крім того, на цих змаганнях проявив себе дебютант турніру – 16-річний Ярослав Лавренюк. Він піднявся на шість позицій, порівняно з попереднім етапом: з 24-ого на 18-те місце.

Довідково

Скелетон — зимовий олімпійський вид спорту, швидкісний спуск крижаною трасою на спеціальних санях без рульового керування. Спортивний снаряд також називаних скелетоном.

Принц Гаррі спробував себе у скелетоні, розвинувши майже 100 км швидкість16.02.24, 10:55 • 29893 перегляди

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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