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Українець із рекордом сезону здобув "золото" Кубка Європи з метання

Київ • УНН

 • 27262 перегляди

Михайло Кохан виграв золоту медаль у метанні молота на Кубку Європи з метань з рекордом сезону, що стало першою медаллю України на цьому турнірі.

Українець із рекордом сезону здобув "золото" Кубка Європи з метання

Україна виборола першу медаль на Кубку Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін. У метанні молота золоту нагороду здобув Михайло Кохан. Про це повідомив Суспільне.Спорт, передає УНН.

Деталі

Кохан, один з лідерів збірної України на Кубку Європи з метань, підходив до змагань у статусі 3-разового чемпіона турніру на молодіжному рівні. У 2024 році український метальник молота вперше заявився для виступів саме у дорослому турнірі.

Змагання за участі Кохана проходили у перший змагальний день. Однак були суттєво відкладені по часу: через несприятливі погодні умови фінал у чоловічому метанні молота розпочався на дві години пізніше, аніж було заплановано.

Український скелетоніст завоював дві "бронзи" на Кубку Північної Америки08.03.24, 20:48 • 50321 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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