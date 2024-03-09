Українець із рекордом сезону здобув "золото" Кубка Європи з метання
Київ • УНН
Михайло Кохан виграв золоту медаль у метанні молота на Кубку Європи з метань з рекордом сезону, що стало першою медаллю України на цьому турнірі.
Україна виборола першу медаль на Кубку Європи з метальних легкоатлетичних дисциплін. У метанні молота золоту нагороду здобув Михайло Кохан. Про це повідомив Суспільне.Спорт, передає УНН.
Деталі
Кохан, один з лідерів збірної України на Кубку Європи з метань, підходив до змагань у статусі 3-разового чемпіона турніру на молодіжному рівні. У 2024 році український метальник молота вперше заявився для виступів саме у дорослому турнірі.
Змагання за участі Кохана проходили у перший змагальний день. Однак були суттєво відкладені по часу: через несприятливі погодні умови фінал у чоловічому метанні молота розпочався на дві години пізніше, аніж було заплановано.
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