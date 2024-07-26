Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украине удалось избежать дефолта, который привел бы к потере возможности привлекать любые инвестиции государству и частному бизнесу. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы сформировали доброжелательные отношения с кредиторами и не ушли в дефолт. Дефолт бы привел к тому, что мы бы потеряли возможность привлекать любые инвестиции, и не только государство, но и частный бизнес. Это была бы для нас очень большая проблема, которую мы смогли избежать - объяснил Марченко.

Он добавил, что сейчас Украина имеет сложности с выходом на рынок капиталов, но после этой операции, такая возможность появится в случае улучшения благоприятных условий.

Напомним

Около месяца назад издание The Economist сообщило, что у Украины есть месяц, чтобы договориться с международными кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта.

До жовтня країни G7, ймовірно, погодять рамкову угоду щодо 50 млрд доларів кредиту для України