"Украине срочно нужна усиленная противовоздушная защита" - Кулеба отреагировал на атаку рф и показал видео, как дети под взрывы бегут в укрытие

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на атаку рф на Киев, отметив, что нет бесчинств, которые бы не совершила россия, а также отметил необходимость усиления противовоздушной защиты, в частности системами Patriot. Об этом Кулеба написал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

"Дети в Киеве бегут в укрытие в 10:30 утра, когда над столицей ПВО сбивает смертоносные российские баллистические ракеты. Нет бесчинств, которые бы не совершили российские ублюдки, включая попытку баллистического удара по сердцу многомиллионного города. Это напоминание, что Украине срочно нужна усиленная противовоздушная защита, в частности системы и ракеты Patriot, способные отразить любую атаку россии", - написал Кулеба.

Напомним

В результате ракетной атаки россиян повреждено трехэтажное здание спортзала в Печерском районе Киева, спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

Две баллистические ракеты, запущенные врагом из оккупированного Крыма в сторону Киева, были успешно уничтоженыи силами противовоздушной обороны.

В результате утренней ракетной атаки российских войск в Киеве количество пострадавших возросло до 5.