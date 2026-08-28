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Украине необходимо мобилизовать не менее 30 000 человек ежемесячно - Буданов

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Кирилл Буданов заявил, что продолжение войны без мобилизации невозможно. По его словам, Украине необходимо набирать не менее 30 тысяч человек ежемесячно.

Украине необходимо мобилизовать не менее 30 000 человек ежемесячно - Буданов

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что продолжать войну без мобилизации невозможно. Украине необходимо мобилизовывать не менее 30 тыс. человек ежемесячно. Об этом Буданов заявил на международном форуме "Украина Завтра", передает УНН.

Детали

И снова, возвращаясь к тому, что у нас идет война, без мобилизации невозможно. Кто бы ни рассказывал какие сказки, это невозможно. Просто хочу, чтобы вы все поняли: меньше 30 тысяч в месяц мобилизовывать нельзя, иначе некому будет строить экономику, как говорится

- сказал Буданов.

Он отметил, что, к сожалению, придется терпеть и придется делать все это и дальше, просто не существует другого варианта.

Поверьте, все, кто рассказывает, что можно отказаться от мобилизации и заменить их какими-то волшебными андроидами, - это только сказки. Так не будет

- добавил Буданов.

Напомним

россия прорабатывает планы новой волны мобилизации в 2026-2027 годах. В этом году рф планирует набрать 300 тысяч человек, и еще 300 тысяч - в следующем.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Мобилизация
Война в Украине
Кирилл Буданов
Украина