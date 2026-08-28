Україні необхідно мобілізувати щонайменше 30 000 людей щомісяця - Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що продовжувати війну без мобілізації неможливо. Україні необхідно мобілізувати щонайменше 30 тис. людей щомісяця. Про це Буданов заявив на міжнародному форумі "Україна Завтра", передає УНН.

Знову ж таки, повертаючись до того, що у нас іде війна, і без мобілізації неможливо. Хто б не розповідав які казки, це неможливо. Просто хочу, щоб ви всі зрозуміли: менше ніж 30 тисяч на місяць не можна мобілізовувати, інакше не буде для кого економіку будувати, як то кажуть

Він зазначив, що, на жаль, доведеться терпіти і доведеться це все робити і надалі, не існує просто іншого варіанту.

Повірте, всі, хто розповідають, що можна відмовитись від мобілізації і там замінити якимись чарівними андроїдами - це тільки казки. Так не буде