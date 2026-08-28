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Україні необхідно мобілізувати щонайменше 30 000 людей щомісяця - Буданов

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Кирило Буданов заявив, що продовження війни без мобілізації неможливе. За його словами, Україні потрібно набирати щонайменше 30 тисяч людей щомісяця.

Україні необхідно мобілізувати щонайменше 30 000 людей щомісяця - Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що продовжувати війну без мобілізації неможливо. Україні необхідно мобілізувати щонайменше 30 тис. людей щомісяця. Про це Буданов заявив на міжнародному форумі "Україна Завтра", передає УНН.

Деталі

Знову ж таки, повертаючись до того, що у нас іде війна, і без мобілізації неможливо. Хто б не розповідав які казки, це неможливо. Просто хочу, щоб ви всі зрозуміли: менше ніж 30 тисяч на місяць не можна мобілізовувати, інакше не буде для кого економіку будувати, як то кажуть

- сказав Буданов.

Він зазначив, що, на жаль, доведеться терпіти і доведеться це все робити і надалі, не існує просто іншого варіанту.

Повірте, всі, хто розповідають, що можна відмовитись від мобілізації і там замінити якимись чарівними андроїдами - це тільки казки. Так не буде

- додав Буданов.

Нагадаємо

росія опрацьовує плани нової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках. Цього року рф планує набрати 300 тисяч людей, і ще 300 тисяч наступного.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
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Війна в Україні
Кирило Буданов
Україна