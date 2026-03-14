Украина завоевала "серебро" в смешанной лыжной эстафете на Паралимпиаде-2026

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Украинская четверка финишировала второй в лыжных гонках, уступив США всего на 12,5 секунд. Это 17-я медаль сборной, что вывело Украину на 7 место.

Украина завоевала "серебро" в смешанной лыжной эстафете на Паралимпиаде-2026

Сборная Украины завоевала "серебро" в смешанной лыжной эстафете Паралимпиады-2026, пропустив вперед себя сборную США, уступив всего 12,5 секунды. Об этом говорится на сайте Паралимпиады, передает УНН.

Детали

Украинская команда выиграла "серебро" в смешанной эстафете по паралыжным гонкам, где нашу команду представляли Павел Баль, Тарас Радь, Александра Кононова и Людмила Ляшенко. По правилам эстафеты, каждый участник преодолевал дистанцию 2,5 км, после чего передавал эстафету партнеру.

"Золото" завоевала команда США, а "бронзу" - китайцы. Американцы прошли расстояние за 23:24.2, Украина - 23:36.7, а Китай - 23:56.5.

Это уже 17-я медаль Украины на Паралимпийских играх-2026. "Сине-желтые" имеют в своем активе три золотые, семь серебряных и семь бронзовых наград. На первом месте Китай с 35 медалями, на втором - США с 20 медалями, а тройку замыкает как раз наша сборная.

Напомним

18-летний Ярослав Лавренюк победил в категориях U20 и U23 в Альтенберге. Это лучший результат в истории выступлений сборной Украины в этом спорте.

Павел Башинский

Спорт