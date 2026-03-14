Україна виборола "срібло" у змішаній лижній естафеті на Паралімпіаді-2026

$44.1650.96
ukenru
07:48 • 7812 перегляди
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістики
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 48855 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 80574 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 10:42 • 44873 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 61416 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
12 березня, 15:30 • 83899 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 101793 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 49838 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 30926 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 22573 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
5.6м/с
35%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти на Херсонщині продають аграріям їхню ж викрадену техніку - ЦНС14 березня, 02:30 • 6604 перегляди
Скасування санкцій США на нафту рф зміцнить вразливу російську військову економіку - ISW14 березня, 03:01 • 11014 перегляди
Ракетна атака на Бровари: є загиблий та пораненіPhoto14 березня, 03:13 • 19376 перегляди
Масована комбінована атака на Київ та область: кількість жертв зростає14 березня, 04:28 • 9250 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів09:04 • 8588 перегляди
Публікації
Топ-10 рецептів корисних перекусів09:04 • 8784 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 26501 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 31458 перегляди
Індекс нерухомості Дубая обвалився на 30% на тлі війни - що відбувається з ринком13 березня, 15:41 • 32897 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 48859 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Київська область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 19088 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 16915 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 31039 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto13 березня, 09:57 • 54009 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 36137 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)
Bild
The New York Times

Україна виборола "срібло" у змішаній лижній естафеті на Паралімпіаді-2026

Київ • УНН

 • 948 перегляди

Українська четвірка фінішувала другою в лижних перегонах, поступившись США лише на 12,5 секунд. Це 17-та медаль збірної, що вивела Україну на 7 місце.

Україна виборола "срібло" у змішаній лижній естафеті на Паралімпіаді-2026

Збірна України здобула "срібло" у змішаній лижній естафеті Паралімпіади-2026, пропустивши вперед себе збірну США, поступившись лише на 12,5 секунди. Про це йдеться на сайті Паралімпіади, передає УНН.

Деталі

Українська команда виграла "срібло" у змішаній естафеті з паралижних перегонів, де нашу команду представляли Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко. За правилами естафети, кожен учасник долав дистанцію 2,5 км, після чого передавав естафету партнеру.

"Золото" здобула команда США, а "бронзу" - китайці. Американці пройшли відстань за 23:24.2, Україна - 23:36.7, а Китай - 23:56.5.

Це вже 17-та медаль України на Паралімпійських іграх-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі три золоті, сім срібних та сім бронзових нагород. На першому місці Китай з 35 медалями, на другому - США з 20 медалями, а трійку замикає якраз наша збірна.

Нагадаємо

18-річний Ярослав Лавренюк переміг у категоріях U20 та U23 в Альтенберзі. Це найкращий результат в історії виступів збірної України у цьому спорті.

Павло Башинський

Спорт