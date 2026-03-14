Україна виборола "срібло" у змішаній лижній естафеті на Паралімпіаді-2026
Київ • УНН
Українська четвірка фінішувала другою в лижних перегонах, поступившись США лише на 12,5 секунд. Це 17-та медаль збірної, що вивела Україну на 7 місце.
Збірна України здобула "срібло" у змішаній лижній естафеті Паралімпіади-2026, пропустивши вперед себе збірну США, поступившись лише на 12,5 секунди. Про це йдеться на сайті Паралімпіади, передає УНН.
Українська команда виграла "срібло" у змішаній естафеті з паралижних перегонів, де нашу команду представляли Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко. За правилами естафети, кожен учасник долав дистанцію 2,5 км, після чого передавав естафету партнеру.
"Золото" здобула команда США, а "бронзу" - китайці. Американці пройшли відстань за 23:24.2, Україна - 23:36.7, а Китай - 23:56.5.
Це вже 17-та медаль України на Паралімпійських іграх-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі три золоті, сім срібних та сім бронзових нагород. На першому місці Китай з 35 медалями, на другому - США з 20 медалями, а трійку замикає якраз наша збірна.
