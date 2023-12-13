Украина заручилась поддержкой Франции относительно открытия переговоров о вступлении в ЕС
Киев • УНН
Министр иностранных дел Франции заверила своего украинского коллегу Кулебу в поддержке единства ЕС относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС накануне важного саммита.
Накануне саммита в Брюсселе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она заверила, что приложит все усилия для обеспечения единства ЕС для принятия решения об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС, передает УНН.
"Я разговаривал с Катрин Колонна, чтобы согласовать шаги накануне саммита ЕС. Благодарен Франции за поддержку решения об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС и заверения, что она приложит все усилия для обеспечения единства ЕС для принятия этого решения", - написал Кулеба в сети Х.
Дополнение
Кулеба сообщал, что саммит ЕС будет очень не простой, ведь ожидается очень много дискуссий, и не только по украинскому вопросу. На саммите будет пять важных вопросов по Украине, в частности об открытии переговоров о членстве в ЕС и запуск фонда финансовой поддержки.
Президент Владимир Зеленский скоординировал с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном позиции накануне решающего заседания Европейского совета.
12 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Европейском Союзе нет ни одной страны, которая не хочет видеть Украину в составе ЕС. Есть только Венгрия, которая хочет более медленный процесс вступления и более тщательно изучать последствия вступления Украины.
Украина заручилась поддержкой Франции относительно открытия переговоров о вступлении в ЕС
Министр иностранных дел Франции заверила своего украинского коллегу Кулебу в поддержке единства ЕС относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС накануне важного саммита.
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