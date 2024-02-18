Украина запустит электронный реестр спортивных объектов в 2024 году
Киев • УНН
Украинское правительство одобрило создание электронного реестра спортивных объектов, чтобы сделать информацию о них легкодоступной для граждан.
Постановление о создании электронного реестра спортивных сооружений получило утверждение от правительства. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Правительство Украины приняло решение о внедрении электронного реестра спортивных сооружений, способствуя трансформации отрасли и облегчая доступ граждан к информации.
Согласно новому Постановлению, которое вступит в силу с 1 мая 2024 года, Реестр спортивных сооружений переходит в промышленную эксплуатацию.
С помощью электронного реестра люди смогут легко найти информацию о спортивных объектах. Мы убеждены, что люди не должны сталкиваться с барьерами, когда хотят получить информацию. Это один из приоритетов цифровой трансформации Украины
Добавим
Ссылка на реестр, который сейчас находится в режиме опытной эксплуатации, доступна по адресу: https://sportsporudy.mms.gov.ua/.
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Украина запустит электронный реестр спортивных объектов в 2024 году
Украинское правительство одобрило создание электронного реестра спортивных объектов, чтобы сделать информацию о них легкодоступной для граждан.
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