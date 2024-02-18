Україна запустить електронний реєстр спортивних об'єктів у 2024 році

Постанова про створення електронного реєстру спортивних споруд отримала затвердження від уряду. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

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Уряд України прийняв рішення щодо впровадження електронного реєстру спортивних споруд, сприяючи трансформації галузі та полегшуючи доступ громадян до інформації.

Згідно нової Постанови, яка вступить в силу з 1 травня 2024 року, Реєстр спортивних споруд переходить у промислову експлуатацію.

За допомогою електронного реєстру люди зможуть легко знайти інформацію про спортивні обʼєкти. Ми переконані, що люди не мають зіштовхуватись із барʼєрами, коли хочуть отримати інформацію. Це один із пріоритетів цифрової трансформації України – Міністерство молоді та спорту України.

Додамо

Посилання на реєстр, який наразі знаходиться в режимі дослідної експлуатації, доступне за адресою: https://sportsporudy.mms.gov.ua/.

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