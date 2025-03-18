Украина закупила еще партию американского СПГ в Польше на фоне атак рф - Нафтогаз
Киев • УНН
Нафтогаз Украины подписал контракт с ORLEN на поставку 100 млн куб. м сжиженного газа из американского LNG. Это уже второй контракт в рамках меморандума между компаниями.
НАК "Нафтогаз Украины" закупила у польской компании ORLEN еще около 100 млн куб. м сжиженного природного газа из партии американского LNG на фоне постоянных атак россиян на украинскую газовую инфраструктуру, сообщили в компании во вторник, пишет УНН.
Детали
"НАК "Нафтогаз Украины" подписал контракт на поставку еще около 100 млн куб. м сжиженного природного газа (LNG) с ORLEN – польской компанией, являющейся одной из крупнейших нефтяных корпораций Центральной и Восточной Европы. Топливо будет поступать из партии американского LNG. После регазификации газ транспортируют к польско-украинской границе", - говорится в сообщении.
Это уже второй контракт на поставку топлива, подписанный в рамках меморандума о взаимопонимании между компаниями. Первый также предусматривал поставку 100 млн куб. м LNG.
"Мы продолжаем работать над диверсификацией источников поставок, чтобы гарантировать надежность и доступность газа для страны. Это особенно важно в условиях постоянных атак россиян на нашу газовую инфраструктуру", – отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.
"Газ будет поставлен в Украину уже в апреле. Его используют для создания стратегического резерва топлива на следующий отопительный сезон", - сообщили в Нафтогазе.
Нафтогаз заявляет, что делает все для "спокойного" отопительного сезона, несмотря на атаки рф: необходимые объемы газа импортируются15.02.25, 10:15 • 58954 просмотра