Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

НАК "Нафтогаз України" закупила у польської компанії ORLEN ще близько 100 млн куб. м скрапленого природного газу з партії американського LNG на тлі постійних атак росіян на українську газову інфраструктуру, повідомили у компанії у вівторок, пише УНН.

Деталі

"НАК "Нафтогаз України" підписав контракт на постачання ще близько 100 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG) з ORLEN – польською компанією, що є однією з найбільших нафтових корпорацій Центральної та Східної Європи. Паливо надходитиме з партії американського LNG. Після регазифікації газ транспортують до польсько-українського кордону", - ідеться у повідомленні.

Це вже другий контракт на постачання палива, підписаний у межах меморандуму про взаєморозуміння між компаніями. Перший також передбачав поставку 100 млн куб. м LNG.

"Ми продовжуємо працювати над диверсифікацією джерел постачання, щоб гарантувати надійність та доступність газу для країни. Це особливо важливо в умовах постійних атак росіян на нашу газову інфраструктуру", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

"Газ буде поставлений в Україну вже у квітні. Його використають для створення стратегічного резерву палива на наступний опалювальний сезон", - повідомили у Нафтогазі.

Нафтогаз запевнив, що робить все для "спокійного" опалювального сезону попри атаки рф: необхідні обсяги газу імпортує