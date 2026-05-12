Украина ввела санкции против россиян и компаний, обеспечивающих российский ВПК: кто под ограничениями

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против россиян и компаний, поставляющих продукцию для российского военно-промышленного комплекса, а также о продлении ограничительных мер, срок действия которых истекает, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

По данным ОП, продлены санкции против 13 физических и 21 юридического лица. Санкции против них были применены в 2023 году. Четыре предприятия из того пакета прекратили свою противоправную деятельность.

Украина продлила ограничительные меры против Ирины Бабаковой, Натальи Селивановой и Вадима Гинера, которые связаны с деятельностью в Украине финансово-промышленной группы ООО "ВС Групп Менеджмент", созданной подсанкционными российскими гражданами – представителями бывшей преступной группировки "Лужники" Александром Бабаковым, Михаилом Воеводиным и Евгением Гинером.

Вторым указом санкции применены к 32 российским компаниям и 34 россиянам, большинство из которых являются директорами и учредителями этих предприятий. Среди них – компании, вовлеченные в поставку товаров для комплексов С-300 и С-400, баллистических ракет "Тополь", "Ярс" и "Искандер", порохов, ракетного топлива, компонентов для боеприпасов.

Также под санкциями – российские предприятия, выпускающие средства радиотехнической разведки, воздухоплавательные носители специальной техники, и компании, включенные в цепочки поставок высокоточного промышленного оборудования и электронных компонентов в обход санкций.

В частности, в этом списке лица, которые пытались организовать снятие американских санкций с россии и смягчить позицию Европейского Союза.

"Мы продолжаем системную работу по идентификации ключевых предприятий российского ВПК. Введение санкций против таких компаний существенно усложняет для них ведение международной коммерческой деятельности, доступ к технологиям, финансированию и глобальным цепочкам поставок. Каждое санкционное решение – это меньше возможностей для производства российских ракет и дронов, которые враг использует против Украины", – отметил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Украина, как всегда, передаст всю необходимую информацию партнерам для полной синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

