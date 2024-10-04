Украина впервые провела международный обмен данными о финансовых счетах: что это значит

ukenru
Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
  •  30009 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
  •  44069 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
  •  50096 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
  •  114371 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
  •  122183 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123318 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  123932 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
2 октября 2024, 15:44  •  135928 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
2 октября 2024, 13:46  •  138380 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
2 октября 2024, 13:40  •  136936 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг атакует: в Кировоградской области возможна работа ПВО

Враг атакует: в Кировоградской области возможна работа ПВО

  •  92278 просмотра
Из Газы освобождена похищенная ИГИЛ 10 лет назад 21-летняя девушка, похищенная ИГИЛ 10 лет назад

Из Газы освобождена похищенная ИГИЛ 10 лет назад 21-летняя девушка, похищенная ИГИЛ 10 лет назад

  •  87111 просмотра
Масштабный пожар вспыхнул на нефтебазе в пермском крае рф: 10 тысяч кв. м

Масштабный пожар вспыхнул на нефтебазе в пермском крае рф: 10 тысяч кв. м

  •  24710 просмотра
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  101686 просмотра
Европейский суд аудиторов оценивает 1,5 млрд евро как недостаточные для оборонных нужд ЕС

Европейский суд аудиторов оценивает 1,5 млрд евро как недостаточные для оборонных нужд ЕС

  •  64558 просмотра
публикации
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

  •  115327 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  129201 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  126433 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  135956 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

2 октября 2024, 16:57  •  137844 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  101686 просмотра
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

  •  73889 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

  •  75804 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября 2024, 03:03  •  116522 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

2 октября 2024, 16:45  •  103946 просмотра
Актуальное
Украина впервые провела международный обмен данными о финансовых счетах: что это значит

Украина впервые провела международный обмен данными о финансовых счетах: что это значит

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 09:52  •  6085 просмотра

Read in English

Украина осуществила первый международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах по стандарту CRS. Это позволит эффективнее бороться с уклонением от уплаты налогов и будет способствовать экономической стабильности страны.

Украина впервые провела международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах, сообщили в Минфине в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Украина сделала важный шаг в направлении повышения прозрачности финансовых операций и борьбы с уклонением от уплаты налогов и успешно осуществила свой первый международный автоматический обмен информацией по стандарту Common Reporting Standard (CRS)", - сообщили в Минфине.

Как отмечается, в рамках этого обмена Государственная налоговая служба Украины передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы юрисдикций - партнеров по обмену, а также получила от иностранных компетентных органов данные о счетах налоговых резидентов Украины. "Предметом обмена стала информация о финансовых счетах, которые ведут финансовые учреждения (банки, страховые и инвестиционные компании и т.д.) и которые принадлежат резидентам юрисдикций-партнеров", в частности, "данные о счете: остаток по состоянию на конец отчетного периода, общая сумма дивидендов, процентов или других доходов", указали в министерстве.

"Этот шаг является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС и направлен на повышение прозрачности налоговой сферы. Благодаря обмену Украина сможет эффективнее бороться с уклонением от уплаты налогов, что будет способствовать дополнительным налоговым поступлениям, а следовательно экономической стабильности и развитию страны", - пояснили в Минфине.

Справочно

По состоянию на январь 2024 года около 110 юрисдикций являются участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией о финансовых счетах, включая все государства-члены ЕС. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
gosudarstvennaya-fiskalnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная фискальная служба Украины
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
ukrainaУкраина