Украина впервые провела международный обмен данными о финансовых счетах: что это значит

Украина впервые провела международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах, сообщили в Минфине в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Украина сделала важный шаг в направлении повышения прозрачности финансовых операций и борьбы с уклонением от уплаты налогов и успешно осуществила свой первый международный автоматический обмен информацией по стандарту Common Reporting Standard (CRS)", - сообщили в Минфине.

Как отмечается, в рамках этого обмена Государственная налоговая служба Украины передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы юрисдикций - партнеров по обмену, а также получила от иностранных компетентных органов данные о счетах налоговых резидентов Украины. "Предметом обмена стала информация о финансовых счетах, которые ведут финансовые учреждения (банки, страховые и инвестиционные компании и т.д.) и которые принадлежат резидентам юрисдикций-партнеров", в частности, "данные о счете: остаток по состоянию на конец отчетного периода, общая сумма дивидендов, процентов или других доходов", указали в министерстве.

"Этот шаг является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС и направлен на повышение прозрачности налоговой сферы. Благодаря обмену Украина сможет эффективнее бороться с уклонением от уплаты налогов, что будет способствовать дополнительным налоговым поступлениям, а следовательно экономической стабильности и развитию страны", - пояснили в Минфине.

Справочно

По состоянию на январь 2024 года около 110 юрисдикций являются участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией о финансовых счетах, включая все государства-члены ЕС.