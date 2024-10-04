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Україна вперше провела міжнародний обмін даними про фінансові рахунки: що це означає

Україна вперше провела міжнародний обмін даними про фінансові рахунки: що це означає

Київ • УНН

 • 12089 перегляди

Україна здійснила перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом CRS. Це дозволить ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків та сприятиме економічній стабільності країни.

Україна вперше провела міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки, повідомили у Мінфіні у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Україна зробила важливий крок у напрямі підвищення прозорості фінансових операцій та боротьби з ухиленням від сплати податків та успішно здійснила свій перший міжнародний автоматичний обмін інформацією за стандартом Common Reporting Standard (CRS)", - повідомили у Мінфіні.

Як зазначається, у межах цього обміну Державна податкова служба України передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів юрисдикцій - партнерів з обміну, а також отримала від іноземних компетентних органів дані про рахунки податкових резидентів України. "Предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи (банки, страхові та інвестиційні компанії тощо) та які належать резидентам юрисдикцій-партнерів", зокрема, "дані про рахунок: залишок станом на кінець звітного періоду, загальна сума дивідендів, процентів або інших доходів", вказали у міністерстві.

"Цей крок є частиною зобов’язань України у процесі інтеграції до ЄС та спрямований на підвищення прозорості податкової сфери. Завдяки обміну Україна зможе ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків, що сприятиме додатковим податковим надходженням, а отже економічній стабільності та розвитку країни", - пояснили у Мінфіні.

Довідково

Станом на січень 2024 року близько 110 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, включно з усіма державами-членами ЄС. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
derzhavna-fiskalna-sluzhba-ukrainyДержавна фіскальна служба України
ministerstvo-finansiv-ukrainaМіністерство фінансів України
ukrainaУкраїна

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