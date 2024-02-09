"Украина возвращает своих": Зеленский показал видео со вчерашнего обмена пленными

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с 51-го обмена военнопленными, передает УНН.

Украина возвращает своих и будет делать все, чтобы обмены продолжались, чтобы наши люди возвращались домой. Спасибо всем, кто нам в этом помогает, кто дает этот результат! - подписал Зеленский видео.

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Зеленский сообщил 8 февраля, что удалось вернуть из российского плена еще 100 украинцев, большинство - защитники Мариуполя.

Служба безопасности Украины показала лица украинских защитников, которых удалось вернуть из РФ домой в рамках 51-го обмена военнопленными.