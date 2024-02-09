"Україна повертає своїх": Зеленський показав відео з вчорашнього обміну полоненими
Київ • УНН
Зеленський поділився відео 51-го обміну полоненими між Україною та росією, повернувши ще 100 українців, зокрема захисників Маріуполя.
Президент України Володимир Зеленський показав відео з 51-го обміну військовополоненими, передає УНН.
Україна повертає своїх і робитиме все, щоб обміни продовжувались, щоб наші люди поверталися додому. Дякую всім, хто нам у цьому допомагає, хто дає цей результат!
Доповнення
Зеленський повідомив 8 лютого, що вдалося повернути з російського полону ще 100 українців, більшість - захисники Маріуполя.
Служба Безпеки України показала обличчя українських оборонців, яких вдалось повернути з рф додому в рамках 51-го обміну військовополоненими.