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"Україна повертає своїх": Зеленський показав відео з вчорашнього обміну полоненими

"Україна повертає своїх": Зеленський показав відео з вчорашнього обміну полоненими

Київ • УНН

 • 23556 перегляди

Зеленський поділився відео 51-го обміну полоненими між Україною та росією, повернувши ще 100 українців, зокрема захисників Маріуполя.

Президент України Володимир Зеленський показав відео з 51-го обміну військовополоненими, передає УНН.

Україна повертає своїх і робитиме все, щоб обміни продовжувались, щоб наші люди поверталися додому. Дякую всім, хто нам у цьому допомагає, хто дає цей результат!

- підписав Зеленський відео.

Доповнення

Зеленський повідомив 8 лютого, що вдалося повернути з російського полону ще 100 українців, більшість - захисники Маріуполя.

Служба Безпеки України показала обличчя українських оборонців, яких вдалось повернути з рф додому в рамках 51-го обміну військовополоненими.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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