"Україна повертає своїх": Зеленський показав відео з вчорашнього обміну полоненими

Президент України Володимир Зеленський показав відео з 51-го обміну військовополоненими, передає УНН.

Україна повертає своїх і робитиме все, щоб обміни продовжувались, щоб наші люди поверталися додому. Дякую всім, хто нам у цьому допомагає, хто дає цей результат! - підписав Зеленський відео.

Доповнення

Зеленський повідомив 8 лютого, що вдалося повернути з російського полону ще 100 українців, більшість - захисники Маріуполя.

Служба Безпеки України показала обличчя українських оборонців, яких вдалось повернути з рф додому в рамках 51-го обміну військовополоненими.