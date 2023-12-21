Украина объявила в розыск российского олигарха Гинера и заместителя председателя Госдумы Бабакова

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований объявило в розыск российского олигарха Евгения Гинера и заместителя председателя Госдумы РФ Александра Бабакова. Об этом с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины, передает УНН.

Детали

По данным Министерства внутренних дел, СБУ Ивано-Франковской области объявило Александра Бабакова, который скрывается от украинских правоохранителей. от украинских правоохранителей. Датой его исчезновения указано 16 апреля 2022 года года.

Бабакова обвиняют по статье 110 ч.2 и ч.3 УКУ (Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Российского олигарха Евгения Гинера объявило в розыск ГБР, датой его исчезновения указано 14 августа 2023 года.

Гинеру обвиняют по ч. 3. статьи 110 УКУ (Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, которые привели к гибели людей или других тяжких последствий).

Напомним,

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского миллиардера Михаила Фридмана.

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