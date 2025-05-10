Украина вернула еще троих детей в возрасте от 12 до 16 лет из оккупированной части Херсонщины

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом
10:49 • 6442 просмотра

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

10 мая, 05:58 • 17552 просмотра

Макрон, Туск, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих"

9 мая, 18:38 • 34026 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

9 мая, 18:26 • 59060 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 16:40 • 48523 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
9 мая, 15:09 • 65057 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

9 мая, 14:28 • 71283 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

9 мая, 13:51 • 63070 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 65704 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

9 мая, 11:44 • 70703 просмотра

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2.8м/с
51%
749мм
Популярные новости

Трамп заявил, что попытка прекратить войну в Украине оказалась сложнее, чем он думал – WSJ

10 мая, 05:06 • 3410 просмотра

Ожидаем важные решения: МИД о визите четырех лидеров "коалиции желающих"

10 мая, 06:22 • 4558 просмотра

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 16029 просмотра

Чиновника СБУ Лойфа уволили с должности после расследования журналистов

10 мая, 06:33 • 10560 просмотра

После месяца совместного проживания парень украл у девушки 300 тыс. грн и на такси поехал в Одессу

10 мая, 07:44 • 6370 просмотра
публикации

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 16102 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 127726 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 141079 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 124393 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 185817 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Андрей Ермак

Эммануэль Макрон

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

11:35 • 2706 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 59065 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 41660 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

9 мая, 15:21 • 48784 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

9 мая, 14:23 • 57459 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Facebook

Самоходная гаубица CAESAR

Financial Times

Grand Theft Auto

Украина вернула еще троих детей в возрасте от 12 до 16 лет из оккупированной части Херсонщины

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Трое украинских детей, мальчиков от 12 до 16 лет, были возвращены из оккупированной части Херсонской области. С начала 2025 года из оккупации вернули 46 детей.

Украина вернула еще троих детей в возрасте от 12 до 16 лет из оккупированной части Херсонщины

Украина вернула с оккупированной россиянами части Херсонской области еще троих детей. Это — парни, в возрасте от 12 до 16 лет. Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в Telegram, передает УНН.

Детали

Как отметил Прокудин, среди спасенных детей был парень, которому на момент российской оккупации было 9 лет. Он не боялся отстаивать свою проукраинскую позицию, несмотря на травлю сверстников в школе, которую поддерживали и учителя.

К его семье наведывались представители ФСБ, угрожая забрать сына у матери. Однако парень оставался непреклонным и отказывался участвовать в милитаризованных мероприятиях и петь гимн рф

– написал чиновник.

Он добавил, что сейчас дети находятся в безопасности и получают всю необходимую помощь. Всего с начала 2025 года с временной оккупации вернули уже 46 детей из Херсонской области.

Напомним

Украина идентифицировала почти 16 тысяч гражданских, которых незаконно задержала рф, 1800 из них содержатся на территории рф, об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Украина
Brent
$63.84
Bitcoin
$103,630.20
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,438.14