Украина вернула еще троих детей в возрасте от 12 до 16 лет из оккупированной части Херсонщины

Украина вернула с оккупированной россиянами части Херсонской области еще троих детей. Это — парни, в возрасте от 12 до 16 лет. Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в Telegram, передает УНН.

Детали

Как отметил Прокудин, среди спасенных детей был парень, которому на момент российской оккупации было 9 лет. Он не боялся отстаивать свою проукраинскую позицию, несмотря на травлю сверстников в школе, которую поддерживали и учителя.

К его семье наведывались представители ФСБ, угрожая забрать сына у матери. Однако парень оставался непреклонным и отказывался участвовать в милитаризованных мероприятиях и петь гимн рф – написал чиновник.

Он добавил, что сейчас дети находятся в безопасности и получают всю необходимую помощь. Всего с начала 2025 года с временной оккупации вернули уже 46 детей из Херсонской области.

Напомним

Украина идентифицировала почти 16 тысяч гражданских, которых незаконно задержала рф, 1800 из них содержатся на территории рф, об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец.