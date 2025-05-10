Україна повернула ще трьох дітей віком від 12 до 16 років з окупованої частини Херсонщини
Київ • УНН
Трьох українських дітей, хлопців від 12 до 16 років, було повернуто з окупованої частини Херсонської області. З початку 2025 року з окупації повернули 46 дітей.
Україна повернула з окупованої росіянами частини Херсонської області ще трьох дітей. Це — хлопці, віком від 12 до 16 років. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у Telegram, передає УНН.
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Як зазначив Прокудін, серед врятованих дітей був хлопець, якому на момент російської окупації було 9 років. Він не боявся відстоювати свою проукраїнську позицію, попри цькування однолітків у школі, яке підтримували й вчителі.
До його родини навідувались представники ФСБ, погрожуючи забрати сина у матері. Однак хлопець залишався непохитним та відмовлявся брати участь у мілітаризованих заходах і співати гімн рф
Він додав, що зараз діти перебувають у безпеці та отримують всю необхідну допомогу. Всього з початку 2025 року з тимчасової окупації повернули вже 46 дітей з Херсонської області.
Нагадаємо
Україна ідентифікувала майже 16 тисяч цивільних, яких незаконно затримала рф, 1800 з них утримуються на території рф, про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.