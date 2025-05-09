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Україна ідентифікувала майже 16 тисяч цивільних, незаконно затриманих росією - Омбудсман

Київ • УНН

 • 1958 перегляди

Україна ідентифікувала майже 16 тисяч цивільних, яких незаконно затримала рф, 1800 з них утримуються на території рф. Омбудсман закликав світ посилити тиск на росію.

Україна ідентифікувала майже 16 тисяч цивільних, незаконно затриманих росією - Омбудсман

Україна вже ідентифікувала майже 16 тисяч осіб, які стали жертвами незаконних затримань з боку рф. Про це зазначив Омбудсман України Дмитро Лубінець у своєму Telegram, передає УНН.

Деталі

Ситуація з порушеннями прав українських цивільних громадян — критична! Звертаюся до міжнародної спільноти! росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права шляхом примусового переміщення цивільного населення. Йдеться про українців, яких окупанти вивезли з наших територій з початку 2022 року, а також про громадян, яких позбавляли свободи ще з 2014 року. Жінок, чоловіків, дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю силоміць "евакуюють" з рідних домівок під загрозою зброї, позбавляючи їх вибору та надії на повернення!

- пише Лубінець.

Він зазначає, що ці "евакуації" супроводжуються системною ізоляцією людей від зовнішнього світу: в багатьох випадках відбираються засоби зв’язку, обмежується доступ до інформації, навмисно унеможливлюється контакт із рідними. 

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Станом на сьогодні Україна ідентифікувала майже 16 тисяч цивільних осіб, які стали жертвами незаконних затримань державою-агресором. Щодо понад 1800 людей наявні підтверджені дані про утримання на території РФ, з яких 880 підтверджено МКЧХ, в тому числі починаючи з 2014 року. Водночас реальна кількість незаконно затриманих цивільних може бути значно вищою через обмежений доступ до інформації!

 - зазначив Омбудсман.

У зв’язку з систематичними порушеннями міжнародного гуманітарного права, яке здійснює росія, Омбудсман звернувся до міжнародної спільноти. Він закликав посилити тиск на рф — політичний, правовий, санкційний. Ще він закликав долучитися до процесу повернення додому всіх евакуйованих, депортованих цивільних українців, зокрема дітей, а також військовополонених. Омбудсман також наголосив на посиленні місії спостереження і моніторингу для фіксації всіх злочинів. Лубінець закликав сприяти притягненню винних до відповідальності.

Акцентую, що порушення норм МГП щодо цивільних мають системний характер. Це — скоординовані злочини і є частиною цілеспрямованої політики держави-агресора! Світ має розуміти: росія веде загарбницьку війну проти України та української ідентичності

- додав Уповноважений з прав людини.

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Аліна Волянська

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