Україна ідентифікувала майже 16 тисяч цивільних, незаконно затриманих росією - Омбудсман

Україна вже ідентифікувала майже 16 тисяч осіб, які стали жертвами незаконних затримань з боку рф. Про це зазначив Омбудсман України Дмитро Лубінець у своєму Telegram, передає УНН.

Ситуація з порушеннями прав українських цивільних громадян — критична! Звертаюся до міжнародної спільноти! росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права шляхом примусового переміщення цивільного населення. Йдеться про українців, яких окупанти вивезли з наших територій з початку 2022 року, а також про громадян, яких позбавляли свободи ще з 2014 року. Жінок, чоловіків, дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю силоміць "евакуюють" з рідних домівок під загрозою зброї, позбавляючи їх вибору та надії на повернення!

Він зазначає, що ці "евакуації" супроводжуються системною ізоляцією людей від зовнішнього світу: в багатьох випадках відбираються засоби зв’язку, обмежується доступ до інформації, навмисно унеможливлюється контакт із рідними.

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Станом на сьогодні Україна ідентифікувала майже 16 тисяч цивільних осіб, які стали жертвами незаконних затримань державою-агресором. Щодо понад 1800 людей наявні підтверджені дані про утримання на території РФ, з яких 880 підтверджено МКЧХ, в тому числі починаючи з 2014 року. Водночас реальна кількість незаконно затриманих цивільних може бути значно вищою через обмежений доступ до інформації!