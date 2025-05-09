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Украина идентифицировала около 16 тысяч гражданских, незаконно задержанных россией - Омбудсман

Киев • УНН

 • 1550 просмотра

Украина идентифицировала около 16 тысяч гражданских, которых незаконно задержала рф, 1800 из них содержатся на территории рф. Омбудсман призвал мир усилить давление на россию.

Украина идентифицировала около 16 тысяч гражданских, незаконно задержанных россией - Омбудсман

Украина уже идентифицировала почти 16 тысяч человек, ставших жертвами незаконных задержаний со стороны рф. Об этом отметил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец в своем Telegram, передает УНН.

Детали

Ситуация с нарушениями прав украинских гражданских граждан — критическая! Обращаюсь к международному сообществу! россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права путем принудительного перемещения гражданского населения. Речь идет об украинцах, которых оккупанты вывезли с наших территорий с начала 2022 года, а также о гражданах, которых лишали свободы еще с 2014 года. Женщин, мужчин, детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью силой "эвакуируют" из родных домов под угрозой оружия, лишая их выбора и надежды на возвращение!

- пишет Лубинец.

Он отмечает, что эти "эвакуации" сопровождаются системной изоляцией людей от внешнего мира: во многих случаях отбираются средства связи, ограничивается доступ к информации, умышленно исключается контакт с родными. 

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По состоянию на сегодня Украина идентифицировала почти 16 тысяч гражданских лиц, ставших жертвами незаконных задержаний государством-агрессором. В отношении более 1800 человек имеются подтвержденные данные об удержании на территории РФ, из которых 880 подтверждены МККК, в том числе начиная с 2014 года. В то же время реальное количество незаконно задержанных гражданских может быть значительно выше из-за ограниченного доступа к информации!

 - отметил Омбудсман.

В связи с систематическими нарушениями международного гуманитарного права, которое осуществляет россия, Омбудсман обратился к международному сообществу. Он призвал усилить давление на рф — политическое, правовое, санкционное. Еще он призвал присоединиться к процессу возвращения домой всех эвакуированных, депортированных гражданских украинцев, в частности детей, а также военнопленных. Омбудсман также отметил усиление миссии наблюдения и мониторинга для фиксации всех преступлений. Лубинец призвал содействовать привлечению виновных к ответственности.

Акцентирую, что нарушения норм МГП в отношении гражданских носят системный характер. Это — скоординированные преступления и является частью целенаправленной политики государства-агрессора! Мир должен понимать: россия ведет захватническую войну против Украины и украинской идентичности

- добавил Уполномоченный по правам человека.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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