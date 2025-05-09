Украина идентифицировала около 16 тысяч гражданских, незаконно задержанных россией - Омбудсман

Украина уже идентифицировала почти 16 тысяч человек, ставших жертвами незаконных задержаний со стороны рф. Об этом отметил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец в своем Telegram, передает УНН.

Детали

Ситуация с нарушениями прав украинских гражданских граждан — критическая! Обращаюсь к международному сообществу! россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права путем принудительного перемещения гражданского населения. Речь идет об украинцах, которых оккупанты вывезли с наших территорий с начала 2022 года, а также о гражданах, которых лишали свободы еще с 2014 года. Женщин, мужчин, детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью силой "эвакуируют" из родных домов под угрозой оружия, лишая их выбора и надежды на возвращение! - пишет Лубинец.

Он отмечает, что эти "эвакуации" сопровождаются системной изоляцией людей от внешнего мира: во многих случаях отбираются средства связи, ограничивается доступ к информации, умышленно исключается контакт с родными.

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По состоянию на сегодня Украина идентифицировала почти 16 тысяч гражданских лиц, ставших жертвами незаконных задержаний государством-агрессором. В отношении более 1800 человек имеются подтвержденные данные об удержании на территории РФ, из которых 880 подтверждены МККК, в том числе начиная с 2014 года. В то же время реальное количество незаконно задержанных гражданских может быть значительно выше из-за ограниченного доступа к информации! - отметил Омбудсман.

В связи с систематическими нарушениями международного гуманитарного права, которое осуществляет россия, Омбудсман обратился к международному сообществу. Он призвал усилить давление на рф — политическое, правовое, санкционное. Еще он призвал присоединиться к процессу возвращения домой всех эвакуированных, депортированных гражданских украинцев, в частности детей, а также военнопленных. Омбудсман также отметил усиление миссии наблюдения и мониторинга для фиксации всех преступлений. Лубинец призвал содействовать привлечению виновных к ответственности.

Акцентирую, что нарушения норм МГП в отношении гражданских носят системный характер. Это — скоординированные преступления и является частью целенаправленной политики государства-агрессора! Мир должен понимать: россия ведет захватническую войну против Украины и украинской идентичности - добавил Уполномоченный по правам человека.

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