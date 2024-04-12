Украина вернула тела 99 погибших украинских защитников, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, пишет УНН.

Детали

"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 99 павших защитников. В частности удалось репатриировать 77 тел защитников, воевавших на Донецком направлении, 20 павших воинов с Запорожского направления и двух защитников с Харьковского направления", - сообщили в штабе в Telegram.

Как указано, павших вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины. Отдельную благодарность в штабе выразили за содействие Международному комитету Красного Креста.

"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения", - указали в штабе.

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