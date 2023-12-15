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"Помним, какова цена нашей свободы и независимости": Зеленский почтил память павших украинских воинов на Марсовом поле во Львове

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 12:44  •  19940 просмотра

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Президент Зеленский почтил на Лычаковском кладбище во Львове украинских воинов, погибших в российско-украинской войне, возложив цветы к их могилам.

На Лычаковском кладбище во Львове Президент Владимир Зеленский почтил память защитников Украины, погибших в российско-украинской войне, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

Львов. Марсово поле. Никогда не забудем наших героев, которые приобретали свободу и защиту для Украины! Помним, какова цена нашей свободы и независимости. Вечная слава всем, кто стал на защиту государства!

- написал Зеленский в соцсетях.

Детали

Президент и руководство Офиса Главы государства возложили цветы на могилы героев, похороненных на Марсовом поле Лычаковского кладбища. Это солдаты и сержанты, погибшие в боях с российскими оккупантами весной 2022 года и в начале 2023-го.

Справка

Лычаковское военное кладбище - территория воинских захоронений во Львове. С апреля 2022 года в его центральной части хоронят погибших в российско-украинской войне.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
"Пам’ятаємо, якою є ціна нашої свободи та незалежності": Зеленський вшанував пам'ять полеглих українських воїнів на Марсовому полі у Львові
"We remember the price of our freedom and independence": Zelensky honors the memory of fallen Ukrainian soldiers on Mars Field in Lviv
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