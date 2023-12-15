"Помним, какова цена нашей свободы и независимости": Зеленский почтил память павших украинских воинов на Марсовом поле во Львове

На Лычаковском кладбище во Львове Президент Владимир Зеленский почтил память защитников Украины, погибших в российско-украинской войне, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

Львов. Марсово поле. Никогда не забудем наших героев, которые приобретали свободу и защиту для Украины! Помним, какова цена нашей свободы и независимости. Вечная слава всем, кто стал на защиту государства! - написал Зеленский в соцсетях.

Детали

Президент и руководство Офиса Главы государства возложили цветы на могилы героев, похороненных на Марсовом поле Лычаковского кладбища. Это солдаты и сержанты, погибшие в боях с российскими оккупантами весной 2022 года и в начале 2023-го.

Справка

Лычаковское военное кладбище - территория воинских захоронений во Львове. С апреля 2022 года в его центральной части хоронят погибших в российско-украинской войне.