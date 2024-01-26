Украина вернула тела 77 погибших украинских защитников, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

Детали

"Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам реализации которого в Украину возвращены погибшие военнослужащие: на подконтрольную правительству Украины территорию сегодня возвращены тела (останки) 77 защитников Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, работа по подготовке к репатриационному мероприятию велась длительное время. Павших защитников Украины были возвращены благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во взаимодействии с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГНС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины. Отдельную благодарность за содействие в штабе выразили Международному Комитету Красного Креста.

"ВС Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших", - говорится в сообщении.

Должен был быть одним из крупнейших за время войны: Юсов о сорванном обмене пленными 24 января