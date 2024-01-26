Україна повернула тіла 77 полеглих українських захисників
Київ • УНН
Україна повернула тіла 77 загиблих українських захисників
Україна повернула тіла 77 загиблих українських захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.
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"Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами реалізації якого в Україну повернуто загиблих військовослужбовців: на підконтрольну уряду України територію сьогодні повернуто тіла (останки) 77 оборонців України", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час. Полеглих оборонців України було повернуто завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України. Окрему вдячність за сприяння у штабі висловили Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
"ЗС України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - сказано у повідомленні.
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