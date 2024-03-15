Украина вернула 100 погибших украинских защитников

В Украину вернули 100 погибших украинских защитников, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, пишет УНН.

"Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину возвращены 100 погибших Защитников Украины. Тела наших защитников после идентификации будут переданы семьям для достойного захоронения", - сообщили в Центре.

Детали

Как сообщается, павших защитников возвращено благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины. Отдельную благодарность за содействие выразили Международному комитету Красного Креста.

"Вооруженные Силы Украины обеспечивают перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших", - указали в Центре.

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