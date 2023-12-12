Украина стремится получить статус ассоциированного наблюдателя в СПК - МИД
Киев • УНН
Украина подала заявку на получение статуса ассоциированного наблюдателя в СПК, с целью укрепления экономических, социальных и культурных связей на основе общих ценностей ООН.
Украина подала заявку на получение статуса ассоциированного наблюдателя при Содружестве португалоязычных стран (СПК). Об этом со ссылкой на слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.
"Украина подала заявку на получение статуса ассоциированного наблюдателя при Содружестве португалоязычных стран (СПК). Наши общие ценности, основанные на принципах Устава ООН и уважении к языковому и культурному многообразию, дают нам инструменты для развития нашего сотрудничества".
Детали
В Министерстве отметили, что СПК - это международная организация, объединяющая 9 стран, в которых португальский язык является официальным государственным языком (Ангола, Бразилия, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Мозамбик, Португалия, Сан-Томе и Принсипи, Восточный Тимор).
Украина заинтересована в налаживании сотрудничества в экономической, социальной и культурной сферах с государствами-членами организации.
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