Украина стремится получить статус ассоциированного наблюдателя в СПК - МИД

Украина подала заявку на получение статуса ассоциированного наблюдателя при Содружестве португалоязычных стран (СПК). Об этом со ссылкой на слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

"Украина подала заявку на получение статуса ассоциированного наблюдателя при Содружестве португалоязычных стран (СПК). Наши общие ценности, основанные на принципах Устава ООН и уважении к языковому и культурному многообразию, дают нам инструменты для развития нашего сотрудничества". - заявил Дмитрий Кулеба.

Детали

В Министерстве отметили, что СПК - это международная организация, объединяющая 9 стран, в которых португальский язык является официальным государственным языком (Ангола, Бразилия, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Мозамбик, Португалия, Сан-Томе и Принсипи, Восточный Тимор).

Украина заинтересована в налаживании сотрудничества в экономической, социальной и культурной сферах с государствами-членами организации.

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