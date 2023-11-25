Украина стремится достичь 50% самообеспеченности в производстве ядерного топлива до 2026 года
Киев • УНН
К 2026 году Украина намерена покрыть 50% своих потребностей в ядерном топливе за счет собственного производства, отказавшись от российских технологий. Этот процесс включает увеличение производства по технологии Westinghouse.
У 2026 году Украина планирует выйти на обеспечение ядерным топливом благодаря собственному производству на 50% от общей потребности. Об этом говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.
Прогресс и дальнейшее развитие отечественного производства, как ожидается, закрепит окончательный отход от технологий из рф. В частности, Украина продолжает лицензирование, которое должно завершиться уже в этом году, чтобы нарастить промышленное производство хвостовиков тепловыделяющих сборок ядерных реакторов атомных электростанций, которые предприятие Энергоатома реализует по технологии компании Westinghouse. У 2024 году аналогичный процесс предусмотрен и для головок для топливных кассет.
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"Мы движемся в том темпе, на который и рассчитывали изначально. Следующая задача - строительство новой линии сборки. По нашим планам, уже с 2026 года благодаря собственному производству Украина будет обеспечивать себя ядерным топливом на 50%, а другую половину будет получать от партнеров из Westinghouse", - отметил Петр Котин во время визита на предприятие на котором изготавливаются элементы для топлива, которое затем используется в энергоблоках ВВЭР-440 советской разработки.
Украина стремится достичь 50% самообеспеченности в производстве ядерного топлива до 2026 года
К 2026 году Украина намерена покрыть 50% своих потребностей в ядерном топливе за счет собственного производства, отказавшись от российских технологий. Этот процесс включает увеличение производства по технологии Westinghouse.
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