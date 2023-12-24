Украина спасла еще троих детей с оккупированных территорий

Команда Save Ukraine вернула еще трех украинских детей с территорий, оккупированных российскими военными. Об этом команда сообщила 24 декабря в Facebook, сообщает УНН.

"Еще троих детей с временно оккупированных территорий удалось вернуть нашей команде. Таким образом мы завершили 14 спасательную миссию, в течение которой спасли 14 детей, семеро из которых - это дети, лишенные родительской опеки", - сообщили в организации.

Там также рассказали истории трех спасенных детях.

8-летний Елисей на начало полномасштабного вторжения проживал вместе с бабушкой на оккупированной части Херсонщины. Мама жила в Одессе. Но бабушка умерла, и оккупационные власти сразу поместили ребенка в интернат. По состоянию здоровья мама не могла поехать за сыном, поэтому за ним поехала двоюродная сестра женщины. Однако ребенка ей не отдали, ничего не объяснив, хотя все необходимые документы женщина имела.

Нужно было действовать, потому что если ребенок полгода находится на территории рф без родительской опеки, ему предоставляется соответствующий статус, что позволяет отдать в российскую семью или выбрать другой способ устройства.

"Поэтому наша команда сделала все, для того, чтобы мама получила необходимую медицинскую помощь и смогла забрать ребенка с оккупированной территории! По дороге женщине пришлось пройти через многочасовые допросы ФСБ, собеседования и преодолеть преграды. К счастью, она смогла забрать сына из интерната", - рассказали в Save Ukraine.

С Елисеем также приехали в Украину двое 18-летних братья Андрей и Михаил.

"Оба дети-сироты, которые до полномасштабного вторжения воспитывались в приемной семье на оккупированной территории. После наступления совершеннолетия ребята поняли, что очень скоро оккупационная власть отправит их воевать против своих. В Украине они оба были в розыске как без вести пропавшие.

Сейчас все трое уже в безопасности. Детей ждет восстановление и возвращение к нормальной жизни", - сообщили в организации.

В целом команда Save Ukraine вернула в Украину уже 226 детей.