Украина снизила потребности во внешнем финансировании на 2024 год до 37,3 млрд долларов

Потребность во внешнем финансировании Украины на 2024 год уменьшена с 41 млрд долл. до 37,3 млрд долл. Такое заявление, как указали в Минфине, сделал министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран G7, руководства ЕС, МВФ и Всемирного банка, пишет УНН.

Детали

Министр финансов отметил важность мобилизации ресурсов на бюджетные нужды Украины в 2024 году.

Марченко отметил, что для сохранения экономического восстановления Украины и финансовой устойчивости перед вызовами полномасштабной войны, своевременное поступление необходимой помощи от международных партнеров является жизненно важным. Потребность во внешнем финансировании в 2024 году достигнет 37,3 млрд долларов США, что верифицировано экспертами МВФ.

Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось уменьшить с 41 млрд долларов США благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мероприятий. Также были сокращены все капитальные расходы госбюджета. В 2024 году ключевыми задачами являются военная кампания и социальная поддержка. И если оборона и безопасность финансируется исключительно за счет внутренних доходов бюджета, то для обеспечения потребностей социальной сферы, мы рассчитываем на помощь международных партнеров - отметил Марченко.

При этом он указал, что поддержка стран G7 сыграла важную роль в обеспечении финансовой стабильности Украины. "В первую очередь, как министр финансов, я благодарен за ритмичную и предсказуемую финансовую помощь для Украины. За 2023 год, благодаря слаженному сотрудничеству с международными партнерами, Министерству финансов Украины удалось привлечь уже более 39 млрд долларов США внешнего финансирования. До конца текущего года помощь доноров достигнет около 42,3 млрд долларов США", - подчеркнул Марченко.

Поддержка международных партнеров в сочетании с эффективными решением правительства Украины во время полномасштабной войны позволили сохранить финансовую и экономическую стабильность, указывают в министерстве.

"В 2023 году экономика Украины демонстрирует устойчивость и развитие. Рост ВВП прогнозируется на уровне до 5%, инфляция снизилась с 26,6% в прошлом году до 5,1% в ноябре этого года. За 11 месяцев 2023 поступления в государственный бюджет от таможни и налоговой увеличены на 4,4 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - добавил министр.

Лидеры финансового блока G7, в свою очередь, отметили эффективную работу Министерства финансов и правительства Украины для преодоления негативных экономических последствий войны. Стороны также заверили в сохранении поддержки.

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