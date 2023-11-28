Зеленский подписал закон о Госбюджете-2024

Авиакатастрофа в Броварах: пятерым подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы

Пятеро чиновников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предстанут перед судом за халатность, приведшую к авиакатастрофе, в которой погибло руководство Министерства внутренних дел, им грозит до 10 лет лишения свободы.