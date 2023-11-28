Зеленский подписал закон о Госбюджете-2024
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Государственный бюджет на 2024 год с доходами 1,768 триллиона гривен и расходами 3,35 триллиона гривен. Бюджет прогнозирует рост ВВП на 4,6% и инфляцию на уровне 9,7%.
На Закарпатье пограничники задержали мужчину, который в непогоду пытался убежать в Румынию через горы
Украинские пограничники спасли мужчину с потенциальным обморожением, которого поймали на незаконном пересечении границы с Румынией, а также продолжили поиски другого нарушителя.
Силы обороны уничтожают россиян на подступах к Авдеевскому коксохиму
Украинские войска успешно защищают Авдеевский коксохимический завод, отбивая российские атаки и нанося потери на подступах к нему. Британская разведка сообщает о небольших успехах россиян, достигнутых дорогой ценой.
"єВідновлення": более 66 тыс. украинцев подали заявления о поврежденном или разрушенном жилье
Шмыгаль сообщил, что в программу "єВідновлення" подано почти 66,4 тысяч заявлений о поврежденном или полностью уничтоженном жилье.
Авиакатастрофа в Броварах: пятерым подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы
Пятеро чиновников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предстанут перед судом за халатность, приведшую к авиакатастрофе, в которой погибло руководство Министерства внутренних дел, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Правительство приняло изменения относительно порядка предоставления гарантийных услуг покупателям техники и мобильных телефонов
Правительство Украины оцифровало гарантийное обслуживание бытовой техники и мобильных телефонов, уменьшив бумажный документооборот и сделав эксплуатационную документацию доступной онлайн. Соответствующее постановление было принято 28 ноября 2023 года.
В Токмаке "прилет" по зданию, которое использовали оккупанты - Федоров
В Токмаке "прилет" по зданию, которое использовали оккупанты, что привело к эвакуации и вероятным жертвам; точное количество жертв уточняется.
Риши Сунак отменил встречу с греческим коллегой из-за скульптур Парфенона
Премьер-министр Великой Британии Риши Сунак отменил встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом после того, как последний назвал скульптуры Парфенона в Британском музее "украденными" и потребовал их возвращения.
Каллас, Рютте, Каринш: кто претендует на должность генерального секретаря НАТО
Основными претендентами на должность Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре 2024 года, являются чиновники из Нидерландов, Эстонии и Латвии.
Генсек НАТО уверен в продолжении поддержки Украины со стороны США
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что США продолжат военную поддержку Украины, подчеркнув обязательства НАТО.