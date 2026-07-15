Украина расширила санкции против рф на криптовалютные сервисы и цифровые активы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении изменений в секторальные санкции, примененные в отношении финансовых учреждений рф. Эти ограничения были введены в феврале 2023 года решением СНБО, которое было утверждено постановлением Верховной Рады Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

В ОП отметили, что в феврале 2023 года санкции были применены на 50 лет ко всем банкам, небанковским кредитным организациям, операторам платежных систем, участникам фондового рынка, страховым компаниям и инвестиционным фондам, зарегистрированным или расположенным в россии.

Национальный банк Украины подготовил новые предложения к этому решению. Они направлены на то, чтобы россия не могла использовать современные финансовые инструменты для обхода санкций, в том числе и криптовалюту.

Отныне санкции распространяются и на операторов платформ для обращения цифровых финансовых активов, криптовалютных сервисов, финансовых платформ и клиринговых организаций. Будут запрещены операции с виртуальными активами и использование платформ, сервисов или продуктов, которые дают возможность проводить операции с финансовыми и виртуальными активами - говорится в сообщении.

Отдельные положения этого решения соответствуют подходам, введенным в 19-м и 20-м пакетах санкций Европейского Союза против россии. В то же время Украина применила более широкий подход и, в частности, применила санкции ко всем виртуальным активам, обеспеченным российским рублем. Это должно усложнить использование криптовалют для обхода санкций.

Санкции не могут оставаться статичными, пока россия постоянно меняет механизмы их обхода. Обновление секторальных санкций означает, что под ограничения попадает не только то, что россия использовала вчера, но и финансовая инфраструктура, которую она создает для обхода санкций завтра – подчеркнул советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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