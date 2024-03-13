Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Украина рассчитывает начать переговоры о членстве в ЕС в первой половине этого года - Зеленский
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Зеленский отчитался о ходе ликвидации последствий последних атак рф по украинским городам
Пограничницам, которые продали данные с ограниченным доступом, грозит заключение
Сумская область: россияне обстреляли Великопысаровскую громаду, есть погибший и раненые
Премия Норвежской ассоциации писателей за свободу слова: отмечены Рушди и Амелина
ВСУ предупреждают об угрозе применения авиационных средств поражения на юго-востоке
Мэр Парижа не хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде-2024 - Reuters
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Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Украина рассчитывает начать переговоры о членстве в ЕС в первой половине этого года - Зеленский
Украина имеет четкую процедуру на пути к членству в ЕС и систематически ее выполняет, а президент Зеленский надеется начать переговоры в первой половине этого года после того, как Европейская комиссия одобрит рамки переговоров.
российская ракета направляется в сторону Полтавской области
Воздушные силы Украины информируют о ракете, выпущенной в сторону Полтавской области.
Зеленский отчитался о ходе ликвидации последствий последних атак рф по украинским городам
Президент Зеленский отчитался о ходе ликвидации последствий российских ударов, оказал помощь пострадавшим и отметил героические усилия спасателей Сумской, Днепропетровской и других областей, которые реагировали на атаки.
Пограничницам, которые продали данные с ограниченным доступом, грозит заключение
Двух пограничниц обвинили в продаже информации из закрытых государственных баз данных. Им грозит до 6 лет лишения свободы.
Сумская область: россияне обстреляли Великопысаровскую громаду, есть погибший и раненые
13 марта 2024 года российские войска совершили минометный обстрел Великописаревской общины в Сумской области, Украина, в результате которого погиб один гражданский человек и двое получили ранения.
Премия Норвежской ассоциации писателей за свободу слова: отмечены Рушди и Амелина
Премию Норвежской ассоциации писателей за свободу слова получили британский писатель Салман Рушди и украинская писательница Виктория Амелина.
ВСУ предупреждают об угрозе применения авиационных средств поражения на юго-востоке
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Мэр Парижа не хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде-2024 - Reuters
Мэр Парижа Анн Идальго хочет запретить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за вторжения России в Украину и диктаторского режима Путина.
Австрия высылает двух российских дипломатов
Австрия выслала двух российских дипломатов за действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, доведя общее количество российских дипломатов, высланных с лета 2020 года, до 11.
В Легионе "Свобода России" планируют "поход на москву" - СМИ
Алексей Барановский - доброволец легиона "Свобода России" с позывным "Лютик" - рассказал Newsweek, что они намерены в конце концов "маршировать на Москву".