Украина рассчитывает начать переговоры о членстве в ЕС в первой половине этого года - Зеленский

Украина имеет четкий порядок шагов в направлении полноправного членства в Европейском союзе, и планомерно выполняет их. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на начало переговорного процесса по членству Украины в ЕС в первом полугодии этого года. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении к украинцам, передает УНН.

Вчера Еврокомиссия одобрила переговорную рамку. Далее ожидаем решения европейских лидеров по утверждению. И будет важным и для Украины, и для всего европейского сообщества - важным и сильным сигналом - сделать все для начала переговоров уже во время бельгийского председательства в первом полугодии этого года. Это должно быть нашим общим темпом - и Украины, и стороны Евросоюза. Есть четкий порядок шагов и, уверен, можем достичь результата. - сказал Зеленский.

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Сегодня же, 13 марта Европейский парламент принял резолюцию, которая предлагает рассмотреть возможность членства Армении в Европейском союзе.

Президент подписал законопроект о лоббизме, необходимый для переговоров о членстве в ЕС

Напомним

Накануне 12 марта, Европейская комиссия представила Совету ЕС предложения по проектам переговорных рамок для вступления Украины и Молдовы в ЕС.