Украина работает над аналогами российских авиабомб для зеркального ответа - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание Ставки, главный вопрос — российские авиабомбы и защита от них. Кроме того, по его словам, продолжается работа над украинскими аналогами такого оружия, передает УНН.

Провел Ставку, главный вопрос на этой Ставке – российские авиабомбы, наша защита от них. Комплексный вопрос – это и противодействие российской авиации, то есть наша дальнобойная деятельность, и другие методы защиты. Также мы работаем, чтобы были наши украинские аналоги такого оружия - сообщил Зеленский.

Кроме того, по его словам, собрали все имеющиеся технологические решения, имеющиеся запросы, и на следующую Ставку задача – определить то, что можно и стоит масштабировать ради защиты от российских авиабомб, и чтобы в Украине смогли действительно зеркально ответить россии и на эту угрозу.

Украинское технологическое развитие не будет останавливаться, и соответствующие возможности у нашего государства есть - резюмировал Зеленский.

