Украина продолжит исследования в Антарктике: правительство приняло решение

Правительство продлило на два года государственную целевую научно-техническую программу исследований в Антарктике, сообщили в Национальном антарктическом научном центре, пишет УНН.

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"Украина и в дальнейшем будет проводить исследования в Антарктике, обеспечивая бесперебойную работу станции "Академик Вернадский" и ледокола "Ноосфера". Для этого правительство приняло постановление, продлевающее срок действия государственной целевой научно-технической программы исследований в Антарктике до 2025 года (включительно)", - говорится в сообщении.

Такое решение, как сообщается, даст возможность в течение следующих двух лет проводить и финансировать украинские антарктические экспедиции.

"Даже в условиях полномасштабной войны мы не имеем права останавливать нашу антарктическую программу. Ведь, во-первых, это перечеркнет все те инвестиции, которые уже сделала Украина в исследования Антарктики за 28 лет, а потом для восстановления нам понадобится в разы больше средств, чем тратится сейчас на поддержку работы экспедиций. Во-вторых, присутствие в Антарктике - это наша возможность участвовать в глобальных исследовательских проектах, делать науку планетарного масштаба на уровне с передовыми странами мира. Мы участвуем во многих международных инициативах, и это вопрос как престижа Украины на мировой арене, так и мотивации наших ученых оставаться в Украине, а не эмигрировать", - пояснил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Он также отметил, что Украина проводит собственные исследования в Антарктике с февраля 1996 года. "Эти данные - бесценны, именно по ним мы сейчас видим, как меняется климат на планете, как теплеет Антарктика, какая динамика озоновой дыры и тому подобное. Это огромный вклад украинских ученых именно для всего человечества. И мы должны этим гордиться и это поддерживать даже в самые сложные времена", - отметил глава НАНЦ.

В НАНЦ указали при этом, что недавно украинские ученые в сотрудничестве с иностранными коллегами обнаружили причину локального таяния ледников в Антарктиде и температурного рекорда в районе "Вернадского".

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