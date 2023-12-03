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Украинские полярники рассказали, зачем каждый год копают ров в снегу возле станции "Вернадского"

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 03:00  •  25689 просмотра

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Украинские полярники каждый год копают ров возле станции "Академик Вернадский", чтобы обеспечить доступ к заснеженному причалу для летних выходов в море и разгрузки судов. В этом году копание снежного прохода длиной около 40 метров и шириной 2 метра заняло больше недели.

Украинский полярники показали проход, который выкопали среди снегов и рассказали о его назначении, пишет УНН со ссылкой на сообщение Национального антарктического научного центра.  

Участники 28 экспедиции как раз завершили копать длинный ров сквозь снега.

Цитата

"Среди традиций украинских полярников - ежегодно откапывать проход ко второму причалу "джети", который за зиму изрядно засыпает снегом. Поэтому в конце весны или в начале лета (в Антарктике времена года идут наоборот) вся экспедиция берется за лопаты и начинает прокладывать тоннель в многометровых сугробах.

В прошлом году наши зимовщики пошутили, что это они роют рвы для защиты от нашествия пингвинов, и некоторые медиа даже приняли такой остроумие за чистую правду", - рассказали в члены экспедиции.

Как говорят в научном центре, в этом году снежный покров меньше прошлогоднего: наибольшая высота снежного покрова достигла чуть более 2 метров (а в прошлом году - 3,5 м). Но все равно местами высота сугробов достигала 5 метров. Длина тоннеля получилась около 40 м, а ширина - до 2 метров.

"На такую работу команда потратила чуть больше недели, и это при том, что каждый ежедневно также расчищал снег на закрепленном за ним участке возле станции. К большому копанию не был привлечен только повар, ведь у него была другая важная миссия - вкусно и питательно кормить коллег после снежной "гимнастики", - отметили в научном центре.

И объяснили зачем же каждый год роют такой ров.

Возле "Вернадского" есть два причала. Первый называют "слип". Возле него хранятся лодки и установлен мощный кран, которым, собственно, лодки поднимают на берег. Эту стоянку используют большую часть времени (пока позволяет ледовая ситуация), и проход к ней поддерживается всегда.

Пора второго причала "Джети" приходит в летний сезон, когда на станции значительно увеличивается количество морских выездов. Он удобен тем. тем, что защищен от волн, возле него можно припарковать лодки разных типов и оставить на определенное время, а не вынимать каждый раз из воды.

"Поскольку уже через несколько недель на "Вернадском" ожидают приход "Ноосферы", то очень важно было подготовить этот причал к работе, чтобы оперативно проводить разгрузку судна. С чем команда станции успешно справилась", - сообщили в научном центре.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Українські полярники розповіли, навіщо щороку копають рів у снігу біля станції «Вернадського»
Ukrainian polar explorers tell why they dig a ditch in the snow near Vernadsky station every year
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Украинские полярники рассказали, зачем каждый год копают ров в снегу возле станции "Вернадского"

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