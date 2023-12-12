Украина призывает Латвию продолжить программу реабилитации украинских военных
Заместитель председателя ВР Елена Кондратюк поблагодарила Латвию за помощь в реабилитации украинских солдат и попросила продолжить программу, подчеркнув ее успешность и необходимость психологической помощи детям, пострадавшим от войны. Латвия заверила в продолжении медицинской поддержки, включая передачу Украине автомобилей скорой помощи.
Конгрессу необходимо принять дополнительное финансирование для Украины: Байден на встрече с Зеленским
Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять дополнительное финансирование для Украины, чтобы оставить путина без "большого рождественского подарка".
На Киевщине без связи остались жители десяти сел после отключения "Киевстара": : власти налаживают альтернативную связь
Из-за сбоев в работе мобильного оператора "Киевстар" для 3 000 жителей десяти сел Киевской области налаживается альтернативная связь. Власти разворачивают точки доступа к сети, терминалы Starlink и Wi-Fi соединения.
Минобороны Украины и Латвии обсудили создание "коалиции дронов"
Украина и Латвия обсуждают создание коалиции беспилотников, и обе страны готовы сотрудничать над разработкой беспилотников для военного превосходства и защиты солдат. Латвия также поддерживает потенциальное членство Украины в НАТО и ЕС.
Байден на встрече с Зеленским объявил о предоставлении Украине еще 200 млн долларов помощи
Президент США Джо Байден заявил, что подписал соглашение о предоставлении Украине 200 миллионов долларов помощи.
Украина планирует перезагрузить БЭБ до июля 2024 года - меморандум с МВФ
До июня 2024 года Украина должна принять закон, который усилит Бюро экономической безопасности (БЭБ), повысит его способность бороться с основными экономическими преступлениями и усовершенствует механизмы отбора и трудоустройства его сотрудников.
Планируют завершить работу в течение 13 декабря: в Киевстаре сделали заявление о восстановлении связи
В Киевстаре заявили, что стремятся полностью восстановить услуги фиксированной связи 13 декабря 2023 года и планируют выплатить компенсации пострадавшим абонентам.
Атака беспилотников: в Одессе работает ПВО
В Силах обороны юга сообщили о работе ПВО в Одессе.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом
Президент Украины попытается "добиться увеличения финансирования Украины, поскольку россия продолжает свое вторжение".
Украина должна закрыть 24 вакансии ВАКС до августа 2024 года - меморандум с МВФ
Украина обязуется заполнить 24 новые должности в Высшем антикоррупционном суде до конца июля 2024 года, в соответствии с опубликованным МВФ меморандумом, обеспечив конкурсный процесс отбора с участием международного сообщества.