Украина призывает Латвию продолжить программу реабилитации украинских военных

О важности продолжения программы лечения и реабилитации украинских военных говорила Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк с новоназначенным Министром здравоохранения Латвии Хосамом Абу Мери. здоровья Латвии Хосамом Абу Мери. О ходе разговора вице-спикер ВР сообщила на своей фейсбуке странице, передает УНН.

На встрече с новоназначенным Министром здравоохранения Латвии Хосамом Абу Мери говорили о важности продолжения программы лечения и реабилитации украинских военных. От имени Верховной Рады и Украинского народа поблагодарила за предоставление специалистов, медицинской и реабилитационной инфраструктуры для наших защитников и защитниц. 237 из них получили помощь в Латвии, в т.ч. на базе НРЦ "Вайвари". Видим положительные результаты реабилитации. - отметила Кондратюк.

Детали

Кондратюк обратилась к Министру Латвии с просьбой продолжить эту программу и в следующем году, ведь врачи видят положительные результаты такой реабилитации.

Кроме того, украинский политик отметила, что украинцы нуждаются в психологической помощи и реабилитации в Латвии еще и украинских детей, которые пострадали от войны и незаконной депортации Россией. И выразила надежду, что латвийцы поспособствуют восстановлению ментального здоровья украинских детей.

Согласно данным Кондратюк, господин Министр заверил, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине в медицинской сфере.

В завершение встречи заместитель председателя ВР поблагодарила Правительство Латвии за решение передать 67 автомобилей скорой помощи для украинских медучреждений, полиции и ВСУ. И сообщила, что 30 из них уже доставлены в Украину Украину, и ежедневно спасают жизни украинцев.