Украина привлечет до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Южной Кореи - Минфин

Министр финансов Сергей Марченко подписал рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Республики Корея относительно кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества ("EDCF") на 2024-2029 годы. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает УНН.

Детали

Подписание состоялось во время рабочего визита на Весеннее собрание МВФ и Всемирного банка, которое состоялось в Вашингтоне. Министерство экономики Украины совместно с Министерством финансов Украины работали над подготовкой указанного соглашения.

В соответствии с положениями соглашения, Правительство Республики Корея предоставляет возможность Украинской стороне получать кредиты от EDCF на сумму, не превышающую 2,1 млрд долларов США на период 2024-2029 годов - резюмировали в Минфине.

Отмечается, что кредитные средства будут предоставляться для реализации приоритетных проектов, которые будут совместно отбираться сторонами.

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Также министр финансов Украины Сергей Марченко провел встречу с Вице-премьер-министром и министром экономики и финансов Республики Корея Сан-Мок Чхве.

Подписание данного Соглашения, вместе с направленной Украине гуманитарной помощью и поддержкой на международной арене является проявлением надежного партнерства между Республикой Корея и Украиной. Убежден, что, учитывая высокотехнологичное развитие Кореи, дальнейшее сотрудничество между странами позволит нам применить лучшие практики Республики Корея для восстановления и реконструкции Украины - заметил Марченко.

Справочно

Фонд сотрудничества в экономическом развитии (EDCF) основан Правительством Республики Корея 1 июня 1987 года с целью содействия экономическому сотрудничеству между Кореей и развивающимися странами. Фонд оказывает финансовую поддержку странам-партнерам для их промышленного развития и экономической стабильности.

Напомним

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в этом году Украина нуждается в 42 миллиардах долларов бюджетной поддержки, чтобы продолжить борьбу с российским вторжением.