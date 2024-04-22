Украина привлечет до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Южной Кореи - Минфин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  67521 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  72843 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  150450 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  221539 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  366554 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  174982 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131445 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102383 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103507 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

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Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207783 просмотра

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18 апреля 2024, 06:06  •  374672 просмотра

Украина привлечет до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Южной Кореи - Минфин

Украина и Южная Корея подписали рамочное соглашение, которое позволит Украине получить до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества Южной Кореи на реализацию приоритетных проектов в 2024-2029 годах.

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Украина привлечет до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Южной Кореи - Минфин

Целили по инфраструктурному объекту: Терехов о взрывах в Харькове

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, российская армия обстреляла инфраструктурный объект в Харькове, в городе слышали взрывы.

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Целили по инфраструктурному объекту: Терехов о взрывах в Харькове

Зеленский провел Ставку: говорили о планах рф и собственном производстве оружия

Зеленский провел встречу, на которой обсудил ситуацию на фронте, производство оружия в Украине и планы по защите гражданской инфраструктуры от возможных российских атак.

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Зеленский провел Ставку: говорили о планах рф и собственном производстве оружия

Цена Brent колеблется выше 86 долл. на фоне переключения внимания с конфликта на Ближнем Востоке

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились в понедельник, хотя и остались выше 86 долларов за баррель, поскольку трейдеры переориентировались на инфляционные опасения, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке, что не повлияло на фактические поставки нефти.

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Цена Brent колеблется выше 86 долл. на фоне переключения внимания с конфликта на Ближнем Востоке

В Харькове очень громко: раздаются взрывы

В Харькове прогремели взрывы, мэр и полиция подтвердили факт взрывов и призвали жителей города укрыться в укрытиях и не делиться информацией, которая может помочь врагу.

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В Харькове очень громко: раздаются взрывы

Омбудсман призвал не озвучивать данные военнопленных на митингах и в соцсетях

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предостерегает от публичного распространения персональных данных военнопленных и гражданских лиц, которых удерживает россия, поскольку российские спецслужбы активно ищут такую информацию, чтобы ухудшить их условия содержания.

Война •   •  11405 просмотра
Омбудсман призвал не озвучивать данные военнопленных на митингах и в соцсетях

Расстрел полицейских в Винницкой области: суд арестовал 52-летнего военнослужащего

Суд арестовал 52-летнего военнослужащего за расстрел полицейских в Винницкой области.

Криминал и ЧП •   •  10411 просмотра
Расстрел полицейских в Винницкой области: суд арестовал 52-летнего военнослужащего

Украина восстановила более 500 медучреждений, которые разрушили войска рф - Минздрав

За два года после полномасштабного вторжения россии Украина восстановила 513 медицинских учреждений из 1 581 поврежденных и 210 полностью разрушенных, несмотря на постоянные бомбардировки и атаки со стороны рф.

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Украина восстановила более 500 медучреждений, которые разрушили войска рф - Минздрав

Президент вручил высшие государственные награды защитникам Украины и семьям погибших Героев

Президент Зеленский вручил высшие государственные награды, в частности ордена "Золотая Звезда" и "Крест военных заслуг", украинским военнослужащим и семьям погибших Героев за их мужество и защиту Украины.

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Президент вручил высшие государственные награды защитникам Украины и семьям погибших Героев

Министрам ЕС не удалось пообещать Украине Patriot на ключевой встрече - СМИ

Министры ЕС не смогли пообещать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot на ключевой встрече, несмотря на давление о предоставлении большей поддержки в сфере противовоздушной обороны на фоне усиления атак со стороны России.

Война •   •  10070 просмотра
Министрам ЕС не удалось пообещать Украине Patriot на ключевой встрече - СМИ