Украина предложила Болгарии заключить соглашение в формате Drone Deal – Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский предложил Болгарии специальное двустороннее соглашение Drone Deal. Стороны договорились активизировать работу над совместными инициативами.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Болгарии Руменом Радевым, в ходе которой предложил начать работу над специальным двусторонним соглашением в формате Drone Deal. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
По словам Зеленского, стороны детально обсудили развитие двустороннего сотрудничества, вопросы энергетической и региональной безопасности, а также подготовку украинско-болгарских консультаций по совместным проектам.
Предложил Болгарии начать работу над специальным соглашением в формате Drone Deal
Подготовка новых договоренностей
Также в ходе переговоров стороны договорились активизировать работу над рядом совместных инициатив.
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