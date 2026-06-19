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Украина предложила Болгарии заключить соглашение в формате Drone Deal – Зеленский

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Президент Зеленский предложил Болгарии специальное двустороннее соглашение Drone Deal. Стороны договорились активизировать работу над совместными инициативами.

Украина предложила Болгарии заключить соглашение в формате Drone Deal – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Болгарии Руменом Радевым, в ходе которой предложил начать работу над специальным двусторонним соглашением в формате Drone Deal. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, стороны детально обсудили развитие двустороннего сотрудничества, вопросы энергетической и региональной безопасности, а также подготовку украинско-болгарских консультаций по совместным проектам.

Предложил Болгарии начать работу над специальным соглашением в формате Drone Deal

– сообщил Президент Украины.

Подготовка новых договоренностей

Также в ходе переговоров стороны договорились активизировать работу над рядом совместных инициатив.

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Договорились поручить командам проработать все обсужденные вопросы и подготовить ряд двусторонних документов

– отметил Зеленский.

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Степан Гафтко

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