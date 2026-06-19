Украина предложила Болгарии заключить соглашение в формате Drone Deal – Зеленский

Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества

Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества

Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества

Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества

Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката

Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката

Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката

Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката