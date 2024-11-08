Украина получит ракеты ПВО Frankenburg Technologies для испытаний
Киев • УНН
Frankenburg Technologies предоставит Украине образцы новой ракеты ПВО для тестирования. В случае успеха ракеты, способные уничтожать цели на высоте до 2 км, могут изготавливаться в Украине.
Эстония передаст Украине образцы новой недорогой ракеты ПВО Frankenburg Technologies для испытаний. В случае успешного тестирования, производство этих ракет может быть организовано в Украине.
Пишет УНН со ссылкой на Минобороны.
Наша цель - помочь Украине выиграть эту войну. Для этого предлагаем образец новой недорогой ракеты для сбивания воздушных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов
Первые образцы для испытаний поступят в ближайшие месяцы. Украина будет тестировать ракеты, разработанные для борьбы с беспилотниками, которые способны уничтожать цели на высоте до 2 км.
В случае успешного тестирования и согласования дальнейшего использования, производство этих ракет может быть налажено в Украине. Стороны уже предварительно обсудили возможность согласования формата финансирования для этого производства.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Литва, Латвия и Эстония положительно отнеслись к замене украинскими военными части американского контингента в ЕС и хотят, чтобы они охраняли их границы.