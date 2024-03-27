Украина получит кредит в 100 млн евро от Банка Совета Европы, в рамках проекта компенсации за уничтоженное имущество

Благодаря программе "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное имущество" Банк Развития Совета Европы выделит Украине кредит в 100 млн гривен. Об этом сообщил Минфин, передает УНН.

Детали

Во время заседания Административного Совета Банка Развития Совета Европы был представлен новый проект под названием "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное имущество".

Согласно этому проекту, Украине будет предоставлен кредит на сумму 100 млн евро. После обсуждения проект был поддержан и утвержден Административным Советом Банка Развития Совета Европы. Полученные средства будут направлены на поддержку механизма непосредственной помощи, что позволит конечным получателям, включая участников боевых действий, инвалидов и многодетные семьи, получить компенсацию за уничтоженное во время боевых действий и террористических атак российской федерации имущество в виде сертификатов на приобретение жилья.

Реализация проекта будет проводиться на всей территории Украины.

Жилищный сектор остается одним из наиболее пострадавших в результате войны - общие убытки оцениваются почти в 50 млрд долларов США. Эффективная реализация проекта HOME поможет Правительству оказывать необходимую помощь гражданам, дома которых были разрушены или повреждены в результате боевых действий. В рамках проекта предусмотрено предоставление компенсации по более 2000 жилищных сертификатов, что позволит около 5700 украинцам получить компенсацию за уничтоженное жилье. Новый проект для Украины позволит гражданам, которые получили компенсации за уничтоженные дома, как можно быстрее вернуться к привычной жизни - отметила заместитель Министра финансов Ольга Зыкова.

Реализация проекта HOME будет проводиться в рамках действующего законодательства и с помощью услуги "еВідновлення". Это позволит гражданам подавать запросы и получать соответствующие сертификаты на компенсацию за поврежденное имущество. После автоматизированной проверки заявления на получение сертификата, его будет обрабатывать и одобрять специальная Государственная комиссия по компенсации. Весь процесс рассмотрения заявки можно будет отслеживать с помощью мобильного приложения Дія.

Со своей стороны Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины активно ведет мониторинг использования кредитных средств Банка в рамках данного проекта. Они используют Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, для получения детальной информации о заявлениях и выдаче сертификатов, включая количество поданных заявлений, процент их обработки, а также динамику подачи.

Реестр также ежедневно обновляет данные об общей сумме выданных и использованных сертификатов, их использование, типы приобретенного имущества, информацию о рынке недвижимости и продавцов, а также другую информацию в разрезе областей.

Это уже второй проект для Украины, который Банк выносит на одобрение Административным советом, менее чем за год после присоединения Украины к БРРЕ, что свидетельствует о доверии к Украине, как к партнеру. Украина продолжает активную работу над реализацией совместных проектов с Банком и стремится в дальнейшем углублять двустороннее сотрудничество. Убеждена, что сильная командная работа будет способствовать достижению наших общих долгосрочных политических и экономических целей - добавила Ольга Зыкова.

Напомним,

Всемирный банк одобрил выделение Украине кредита в размере 1,5 миллиарда долларов на восстановление экономики, финансирование приоритетных социальных и гуманитарных расходов, а также проведение реформ, направленных на европейскую интеграцию и экономический рост.