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Украина получила более 133 млрд долл. помощи от партнеров с начала полномасштабной войны - Минфин

Киев • УНН

 • 362 просмотра

За три года Украина получила более 133 миллиардов долларов международной помощи. Германия предоставила 17,3 млрд евро, Канада – 10,3 млрд евро.

Украина получила более 133 млрд долл. помощи от партнеров с начала полномасштабной войны - Минфин

Украина с начала полномасштабного вторжения россии получила более 133 миллиардов долларов финансовой помощи от международных партнеров. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с коллегами из Канады и Германии, передает УНН со ссылкой на Минфин.

Детали

Министр финансов Украины Сергей Марченко провел встречи с министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и вице-канцлером, министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем.

Стороны обсудили экономическую ситуацию в Украине, влияние войны на государственные финансы и перспективы международной поддержки в 2026 году. Особое внимание уделили сохранению макрофинансовой стабильности и обеспечению будущих бюджетных потребностей.

За три года Украина получила более 133 миллиардов долларов международной помощи. Это позволило гарантировать выплаты зарплат, пенсий, социальной поддержки и сохранить финансовую устойчивость в условиях войны

 – подчеркнул Марченко.

По информации министра финансов Украины, Канада и Германия остаются среди ключевых доноров Украины:

• Германия предоставила помощи на сумму 17 млрд 300 млн евро, – это второй показатель в мире;

• Канада занимает пятое место с объемом поддержки в 10 млрд 300 млн евро.

Также обе страны поддержали инициативу G7 ERA о помощи Украине:

• Канада выделяет 5 млрд канадских долларов (3 млрд 400 млн долларов США), из которых первый транш – 2 млрд 500 млн долларов уже предоставлен;

• ЕС направляет 18 млрд 100 млн евро (20 млрд долларов США). Украина уже получила четыре транша общим объемом 6 млрд евро.

Суммарно Украина привлекла 14 миллиардов 700 миллионов долларов в рамках инициативы G7 ERA. Эти средства направлены на критические бюджетные нужды.

Добавим

Во время встречи министра финансов Украины Сергея Марченко с министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и вице-канцлером, министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем также обсуждены перспективы конфискации всех замороженных российских активов в будущем.

Марченко поблагодарил партнеров за поддержку инструмента Ukraine Facility на 50 млрд евро в 2024–2027 годах, из которых 3 млрд 500 миллионов уже привлечены.

Канада и Германия подтвердили намерение продолжать всестороннюю поддержку Украины и отметили необходимость системного диалога для достижения справедливого и длительного мира.

Справка

G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) – это инициатива стран G7, целью которой является предоставление финансовой помощи Украине для поддержки бюджета, военных нужд и восстановления инфраструктуры. Она предусматривает предоставление Украине около 50 миллиардов долларов, обеспеченных доходами от замороженных российских активов.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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